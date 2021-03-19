Легендарные французские журналы мод XIX - начала XX века представлены в Гомеле

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легендарные французские журналы мод XIX - начала XX века представили на выставке "Наряд - предисловие к женщине" в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

"Посетители наверняка смогут разделить восторг кокеток предшествующих эпох. Le Moniteur de la Mode: journal du grand monde; La Mode Illustree: journal de la famille; L'Illustrateur des Dames: Journal des soirees de familli... Изысканные названия скрывают настоящие произведения печатного искусства. Издания богато проиллюстрированы гравюрами, раскрашены вручную. В журналах запечатлено великолепие дамских туалетов, переданное талантливыми художниками во всем многообразии образов и деталей. Многие современники смогут задуматься о том, что мода - это зеркало эпохи, отражающее как представления об эталонах красоты, так и господствующие моральные устои, отношения в социуме и многое другое. И вестники моды - прародители современных глянцевых журналов - также являются вестниками истории", - подчеркнули организаторы.

На страницах глянца преобладают женские силуэты. Такая тенденция сложилась еще в XVII веке, когда модные обзоры впервые проникли в журналы и скромно приютились в небольших тематических рубриках. "К XIX столетию кринолины, турнюры, корсеты, капоры и прочие составляющие модного женского образа прочно обосновались на страницах отдельных печатных изданий, столь роскошных, что любая хорошенькая леди многое отдала бы за шанс просто подержать их в руках", - рассказали в учреждении.

Модная экспозиция разместилась в зале "Княжеская библиотека".

Организаторы - Гомельский дворцово-парковый ансамбль и областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина.-0-