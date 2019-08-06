Легендарный ансамбль "Березка" выступит в Минске

Вальс "Березка", хороводы "Реченька", "Калинка", кадриль "Хохломская скамейка", "Русский танец с платком", "Праздничная плясовая", "Карусель" и многие другие номера ансамбля знают и любят зрители разных поколений. "В центре любой нашей работы, – говорила основатель ансамбля Н.С. Надеждина, – будь то лирический хоровод или веселая пляска – поэтический образ русской девушки... Мы хотим как можно ярче отразить чистоту и величие русского народного искусства".

За 70 лет "Березка" смогла стать эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь земной шар, покоряя сердца зрителей разных национальностей и собирая неизменные аншлаги. Уникальные танцевальные движения, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса, грандиозные номера, отточенный профессионализм и искренняя влюбленность в свое дело артистов ансамбля никого не оставляют равнодушным.

В честь юбилея коллектив начал большой мировой гастрольный тур полным составом ансамбля, в рамках которого зрителя ожидают лучшие номера за все годы существования "Березки". Концерт состоится 7 ноября на сцене Дворца Республики.

Информационный партнер концерта – Белорусского телеграфное агентство