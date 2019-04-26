Легендарный балет "Жизель" возвращается на сцену Белорусского музыкального театра

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет Адольфа Адана "Жизель" возвращается на сцену Белорусского государственного академического музыкального театра. Премьере спектакля состоится 27 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы маркетинга БГАМТ Ольга Гудожникова.

"Балет был в репертуаре нашего театра в 80-е годы. Сейчас решили вновь его поставить в новых декорациях и костюмах. Хореография будет классическая, ее ставит балетмейстер-постановщик народная артистка Беларуси Екатерина Фадеева, - рассказала Ольга Гудожникова. - Над спектаклем также работают дирижер-постановщик Николай Макаревич, художник-постановщик Илья Подкопаев и труппа классического балета театра".

"Жизель" впервые увидела свет 28 июня 1841 года. Премьера балета имела ошеломительный успех и восторженные отклики критиков. Театр Ле-Пелетье в Париже в течение целого месяца давал только "Жизель". Примечательно, что музыка балета, принесшая своему автору мировое признание, была написана Адольфом Аданом всего за десять дней. В начале XX века западное балетное искусство практически пришло в упадок, и гремевший когда-то балет сохранился только благодаря русской сцене. Именно версия Мариуса Петипа, которую успешно исполнили в 1910 году во время "Русских сезонов за границей", смогла возобновить интерес к "Жизели" на ее родине.

Среди оригинальных постановок этого спектакля выделяется работа шведского хореографа Матса Эка 1982 года. В его версии первый акт практически не отходит от первоначальной версии, вот только главная героиня не умирает, а начинает буянить, и жители ее пытаются успокоить. Жизель оказывается в психиатрической лечебнице и в итоге спасает своего любимого вовсе не от виллис, а от разбуянившихся пациентов.

"А вот какую версию балета "Жизель" предложит наш театр, зрители узнают на его премьере", - сказала Ольга Гудожникова.-0-