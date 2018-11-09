Лента "Домашние игры" стала обладателем Гран-при основного конкура документального кино "Лiстапада"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при основного конкура документального кино "Лiстапада-2018" стал фильм режиссера Алисы Коваленко "Домашние игры" (Украина, Франция, Польша), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Специального приза жюри удостоена картина "За пределом", режиссер - Марта Прус (Финляндия, Германия, Польша). Дипломами "За выдающиеся достижения" награждены фильмы "Отшельник" (режиссер Артем Москалев, Россия) и "Пленница" (режиссер Бернадетт Туза-Риттер, Венгрия).

Диплом "За выдающиеся достижения" получила картина "Отшельник"

В основном конкурсе документального кино "Лiстапада-2018" принимало участие 13 картин. Их оценивали Рати Онели (Грузия), Пертти Вейялайнен (Финляндия), Евгения Марченко (Россия), Галина Адамович (Беларусь) и председатель жюри Михал Лещиловски (Польша, Швеция).

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходил в Минске с 2 по 9 ноября. Учредителями кинофестиваля выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-

Фото Геннадия Жинкова