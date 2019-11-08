Лента "Наша машина времени" получила Гран-при основного конкурса документального кино "Лiстапада"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при основного конкурса документального кино XXVI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад-2019" стал фильм "Наша машина времени", режиссеры - Ян Сунь и С. Лео Чиан (Китай), передает корреспондент БЕЛТА.

Специального приза жюри удостоена картина "Стриптиз и война", режиссер - Андрей Кутило (Беларусь).

В основном конкурсе документального кино "Лiстапада-2019" принимало участие 13 картин. Их оценивали: Мацей Я. Дрыгас (Польша) - председатель жюри, Петер Керекес (Словакия), Кун Сёйдгест (Нидерланды), Татьяна Логинова (Беларусь), Алиса Коваленко (Украина).

Церемония награждения победителей состоялась в кинотеатре "Москва".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-