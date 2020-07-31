Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 31 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:59 Большой концерт, ярмарка ремесленников и День десантников - Брест ярко проведет выходные Афиша
07:44 Две станции обезжелезивания откроют в Калинковичском районе Регионы
07:33 Школьные базары в Могилеве начнут работу 1 августа Регионы
07:24 Президент Индонезии поддержал планы открытия острова Бали для туристов В мире
07:13 КГК Витебской области проведет горячую линию по выплатам зарплаты Регионы
07:00 Леониду Якубовичу исполняется 75 лет Культура
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем Президент
07:00 Картина дня: Нацбанк о макроэкономической ситуации, усиление мер на границе и ключи от новостройки Общество
00:55 COVID-19 мире: за сутки более 253 тыс. новых случаев заражения В мире
00:36 Две ракеты упали на территорию аэропорта Багдада В мире
00:28 Во Франции на заводе компании Air Liquide произошел пожар В мире
30.07.20
30.07.20 23:59 У берегов Тонга произошло землетрясение В мире
30.07.20 23:29 Короля Саудовской Аравии выписали из больницы В мире
30.07.20 22:48 Сергей Кравченя и Нина Савина победили в соревнованиях в беге на 10 тыс. м в Минске Спорт
30.07.20 22:28 В работе соцсети Instagram произошел сбой Технологии
30.07.20 22:10 Причиной всплеска пандемии в некоторых странах стало неосторожное поведение молодежи - ВОЗ В мире
30.07.20 22:05 БелАЭС откроет новые возможности для развития экономики - Каранкевич Экономика
30.07.20 21:53 Хоккеисты "Немана" с победы над "Гомелем" стартовали на турнире памяти Александра Дубко Спорт
30.07.20 21:45 Повный: национальная идея рождается изнутри народа Общество
30.07.20 21:19 В Беларуси большинство выбирает курс стабильности - Повный Общество
30.07.20 21:13 Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом В мире
30.07.20 20:58 В ООН отметили резкий рост числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми В мире
30.07.20 20:54 Автопарк для пассажироперевозок в Гомельской области планируют обновлять за счет электробусов Регионы
30.07.20 20:44 В Минской области число ИП за полгода увеличилось почти на 3 тыс. Регионы
30.07.20 20:19 Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса - ВОЗ В мире
30.07.20 20:15 В Минске общественный транспорт временно не будет останавливаться у Дворца спорта 1 августа Регионы
30.07.20 20:05 В Столбцовском районе чествовали комбайнера, который участвует в уборочной в 55-й раз Регионы
30.07.20 19:41 В Испании пожар уничтожил около 1 тыс. га леса В мире
30.07.20 19:31 МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах Общество
30.07.20 19:15 Предоставление блока NOTAM исключено из перечня услуг ценового госрегулирования Экономика
Все новости
Все новости
Культура
31 июля 2020, 07:00

Леониду Якубовичу исполняется 75 лет

Леонид Якубович. Фото из архива
Леонид Якубович. Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России, любимый многими поколениями зрителей телеведущий Леонид Якубович празднует сегодня 75-летие.

Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеемЛукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем
Глава государства выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.

Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец, Аркадий Соломонович, был инженером, начальником конструкторского бюро. Мать, Римма Семеновна, работала врачом-гинекологом.

Любопытный факт: будущего всенародно любимого телеведущего исключили из школы, когда он учился в старших классах. По словам Леонида Аркадьевича, причина была в том, что он попросту не успел вернуться к началу учебного года из экспедиции по Восточной Сибири, где работал в течение лета. Предприимчивый юноша не пал духом и поступил в школу рабочей молодежи, где и получил среднее образование.

Будущий артист работал на авиационном заводе токарем, электромехаником по грузоподъемным устройствам. Затем поступил в Московский институт электронного машиностроения, откуда перевелся в Московский инженерно-строительный институт им.Куйбышева (МИСИ). Во время учебы играл в КВН за команду МИСИ. С конца 1970-х начал заниматься литературной деятельностью, писал тексты и сценарии для телепередач "А ну-ка, девушки!" и "А ну-ка, парни!". Впоследствии стал членом Профессионального комитета московских драматургов. В общей сложности Якубович написал более 300 рассказов и монологов для эстрады, несколько пьес. С его миниатюрами выступали Владимир Винокур, Евгений Петросян и другие известные артисты. Помимо этого, Леонид Якубович писал сценарии для детского киножурнала "Ералаш", а позже и снялся в нескольких его эпизодах.

В 1980-е годы работал аукционистом, ведущим конкурсов, фестивалей. В 1988 году Якубович провел первый в СССР конкурс красоты "Московская красавица".

Судьбоносный поворот в его карьере произошел в 1991 году - Леонида Аркадьевича пригласили на роль нового ведущего телепередачи "Поле чудес" вместо Владислава Листьева. С тех пор - вот уже почти 30 лет - он является бессменным ведущим игры.

Помимо работы в "Поле чудес", в 1990-2000-х годах Леонид Якубович был задействован в таких телепроектах, как "Анализы недели", "Колесо истории", "Последние 24 часа", "Я могу". За свою карьеру снялся более чем в 30 фильмах, в основном в эпизодах.

Леонид Якубович - обладатель всевозможных наград и званий, в его личной копилке - премия Союза журналистов России, несколько "ТЭФИ", орден Почета, орден Дружбы. А главная для любого деятеля искусств награда - звание народного артиста - была присуждена Леониду Якубовичу в 2002 году.

Артист много времени посвящает экстремальному увлечению - спортивной авиации, из страсти к небу он овладел профессией летчика, окончил Калужское авиационное летно-техническое училище. С тех пор освоил три типа вертолетов и несколько типов самолетов. По словам самого Якубовича, в основном он сейчас работает профессионально на вертолете МИ-2 в Беларуси. В нашей стране он недавно прошел ВЛЭК - это летная комиссия, которую обязаны проходить профессиональные пилоты раз в полгода, любители - раз в год.

Также в списке хобби артиста - горные и водные лыжи, нумизматика, коллекционирование книг, бильярд, кулинария и многое другое. При этом, по признанию самого Якубовича, он не прочь иногда побездельничать и спокойно полежать на диване. Сейчас он готовится издать книгу, над которой трудился восемь лет. В нее войдут рассказы о военных кампаниях в Афганистане и Чечне, а также стихи и воспоминания. Немногим известен тот факт, что Леонид Якубович - офицер запаса военно-транспортной авиации. У него нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую он выполнял в горячих точках.

Еще одно не хобби, но призвание Якубовича - благотворительность. В 2005 году артист придумал акцию "Прилетит вдруг волшебник". Вот что он рассказывает про одно из праздничных мероприятий в детском доме в Казани: "Я договорился с ребятами-вертолетчиками, мы покрасили вертолет в голубой цвет, я купил 500 эскимо, взял книжки, мультики, игрушки. И со всем этим прилетел в детский дом". А в прошлом году Леонид Якубович прокатил на вертолете слепую старушку из дома престарелых в Тверской области. Перед этим на имя президента России пришло письмо, в котором рассказывалось, что самая большая мечта этой бабушки - полетать с Якубовичем. После долгих уговоров врачей ее желание сбылось - около получаса она летала на вертолете с любимым телеведущим.

Леонид Якубович был женат дважды. Первая супруга родила ему сына Артема. Во втором браке родилась дочь Варвара, которую зрители "Поля чудес", кажется, обожают не меньше, чем самого Якубовича.

Яркий, улыбчивый, харизматичный и жизнерадостный Леонид Якубович много лет остается родным лицом для огромной телеаудитории. В одном из недавних интервью ТАСС он отметил, что покидать пост ведущего "Поля чудес" не планирует. При этом тут же уточнил, что такого рода решения, кроме него самого, принимает еще и руководство программы. И далее пошутил, что его не слишком устраивает образ эдакого весельчака и балагура, который наложился на него за годы ведения программы. Но именно за эту беззаботность, искрометное чувство юмора, искренность и добродушие, столь редкие в наше время, его и любят уже несколько поколений зрителей.

Вечно молодой - не только внешне, но и внутренне - Леонид Якубович говорит, что ощущает себя лет на 30, не больше. Свой юбилей широко отмечать не планирует, поскольку цифра 75 никак не укладывается в его голове. В преддверии дня рождения он отметил, что, несмотря на многие ошибки в прошлом, все у него замечательно: "Я добился определенного успеха в профессии, у меня замечательная жена, у меня двое потрясающих детей, внучка, коты, собака, и, слава богу, на сегодняшний момент все живы и здоровы. О чем еще может мечтать человек?".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость Россия телевидение
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
"Паўлiнка" в замке, "Папа-fest" и рыцарский турнир - Лида отметит День города
Фото издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу к 90-летию воздушно-десантных войск
ФОТОФАКТ: Арт-вечеринки на свежем воздухе проходят в Гродно
Реконструированный Дворец культуры открыли в Орше
Валентин Елизарьев. Фото из архива Елизарьев: государство уделяет огромное внимание развитию культуры
Фото zaslavl-sobor.by Международный пленэр "Заслаўскі Спас" пройдет 18-19 августа
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 765 пациентов с COVID-19
Белорусские аграрии намолотили более 2,1 млн т зерна
Каждый модернизируемый объект в ОАО "Нафтан" приносит экономический эффект - Рыбаков
Топ-новости
Картина дня: Нацбанк о макроэкономической ситуации, усиление мер на границе и ключи от новостройки
Лукашенко обсудил по телефону с Вучичем перспективы белорусско-сербских отношений
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах
БелАЭС откроет новые возможности для развития экономики - Каранкевич
Госкомвоенпром опроверг фейк о поставках Беларусью боеприпасов в США
Пять медалей завоевали белорусские школьники на Менделеевской олимпиаде по химии
Август начнется неустойчивой погодой с дождями
Равков проинформировал кандидатов в президенты об угрозах безопасности людей на агитационных пикетах
Пассажиры БЖД активно используют возможности электронной регистрации
Более 500 медиков Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом
В Минске общественный транспорт временно не будет останавливаться у Дворца спорта 1 августа
В Логойске открыли пожарное депо
Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год
В Мядельском районе нашли пропавшего мальчика
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.