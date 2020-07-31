Леониду Якубовичу исполняется 75 лет

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России, любимый многими поколениями зрителей телеведущий Леонид Якубович празднует сегодня 75-летие.

Лукашенко поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с юбилеем Глава государства выразил уверенность, что деятельность артиста и в дальнейшем будет дарить благодарной публике радость и хорошее настроение, способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.

Леонид Аркадьевич Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец, Аркадий Соломонович, был инженером, начальником конструкторского бюро. Мать, Римма Семеновна, работала врачом-гинекологом.

Любопытный факт: будущего всенародно любимого телеведущего исключили из школы, когда он учился в старших классах. По словам Леонида Аркадьевича, причина была в том, что он попросту не успел вернуться к началу учебного года из экспедиции по Восточной Сибири, где работал в течение лета. Предприимчивый юноша не пал духом и поступил в школу рабочей молодежи, где и получил среднее образование.

Будущий артист работал на авиационном заводе токарем, электромехаником по грузоподъемным устройствам. Затем поступил в Московский институт электронного машиностроения, откуда перевелся в Московский инженерно-строительный институт им.Куйбышева (МИСИ). Во время учебы играл в КВН за команду МИСИ. С конца 1970-х начал заниматься литературной деятельностью, писал тексты и сценарии для телепередач "А ну-ка, девушки!" и "А ну-ка, парни!". Впоследствии стал членом Профессионального комитета московских драматургов. В общей сложности Якубович написал более 300 рассказов и монологов для эстрады, несколько пьес. С его миниатюрами выступали Владимир Винокур, Евгений Петросян и другие известные артисты. Помимо этого, Леонид Якубович писал сценарии для детского киножурнала "Ералаш", а позже и снялся в нескольких его эпизодах.

В 1980-е годы работал аукционистом, ведущим конкурсов, фестивалей. В 1988 году Якубович провел первый в СССР конкурс красоты "Московская красавица".

Судьбоносный поворот в его карьере произошел в 1991 году - Леонида Аркадьевича пригласили на роль нового ведущего телепередачи "Поле чудес" вместо Владислава Листьева. С тех пор - вот уже почти 30 лет - он является бессменным ведущим игры.

Помимо работы в "Поле чудес", в 1990-2000-х годах Леонид Якубович был задействован в таких телепроектах, как "Анализы недели", "Колесо истории", "Последние 24 часа", "Я могу". За свою карьеру снялся более чем в 30 фильмах, в основном в эпизодах.

Леонид Якубович - обладатель всевозможных наград и званий, в его личной копилке - премия Союза журналистов России, несколько "ТЭФИ", орден Почета, орден Дружбы. А главная для любого деятеля искусств награда - звание народного артиста - была присуждена Леониду Якубовичу в 2002 году.

Артист много времени посвящает экстремальному увлечению - спортивной авиации, из страсти к небу он овладел профессией летчика, окончил Калужское авиационное летно-техническое училище. С тех пор освоил три типа вертолетов и несколько типов самолетов. По словам самого Якубовича, в основном он сейчас работает профессионально на вертолете МИ-2 в Беларуси. В нашей стране он недавно прошел ВЛЭК - это летная комиссия, которую обязаны проходить профессиональные пилоты раз в полгода, любители - раз в год.

Также в списке хобби артиста - горные и водные лыжи, нумизматика, коллекционирование книг, бильярд, кулинария и многое другое. При этом, по признанию самого Якубовича, он не прочь иногда побездельничать и спокойно полежать на диване. Сейчас он готовится издать книгу, над которой трудился восемь лет. В нее войдут рассказы о военных кампаниях в Афганистане и Чечне, а также стихи и воспоминания. Немногим известен тот факт, что Леонид Якубович - офицер запаса военно-транспортной авиации. У него нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую он выполнял в горячих точках.

Еще одно не хобби, но призвание Якубовича - благотворительность. В 2005 году артист придумал акцию "Прилетит вдруг волшебник". Вот что он рассказывает про одно из праздничных мероприятий в детском доме в Казани: "Я договорился с ребятами-вертолетчиками, мы покрасили вертолет в голубой цвет, я купил 500 эскимо, взял книжки, мультики, игрушки. И со всем этим прилетел в детский дом". А в прошлом году Леонид Якубович прокатил на вертолете слепую старушку из дома престарелых в Тверской области. Перед этим на имя президента России пришло письмо, в котором рассказывалось, что самая большая мечта этой бабушки - полетать с Якубовичем. После долгих уговоров врачей ее желание сбылось - около получаса она летала на вертолете с любимым телеведущим.

Леонид Якубович был женат дважды. Первая супруга родила ему сына Артема. Во втором браке родилась дочь Варвара, которую зрители "Поля чудес", кажется, обожают не меньше, чем самого Якубовича.

Яркий, улыбчивый, харизматичный и жизнерадостный Леонид Якубович много лет остается родным лицом для огромной телеаудитории. В одном из недавних интервью ТАСС он отметил, что покидать пост ведущего "Поля чудес" не планирует. При этом тут же уточнил, что такого рода решения, кроме него самого, принимает еще и руководство программы. И далее пошутил, что его не слишком устраивает образ эдакого весельчака и балагура, который наложился на него за годы ведения программы. Но именно за эту беззаботность, искрометное чувство юмора, искренность и добродушие, столь редкие в наше время, его и любят уже несколько поколений зрителей.

Вечно молодой - не только внешне, но и внутренне - Леонид Якубович говорит, что ощущает себя лет на 30, не больше. Свой юбилей широко отмечать не планирует, поскольку цифра 75 никак не укладывается в его голове. В преддверии дня рождения он отметил, что, несмотря на многие ошибки в прошлом, все у него замечательно: "Я добился определенного успеха в профессии, у меня замечательная жена, у меня двое потрясающих детей, внучка, коты, собака, и, слава богу, на сегодняшний момент все живы и здоровы. О чем еще может мечтать человек?".-0-