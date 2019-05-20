Летний музыкально-туристический сезон открывается в Троицком предместье 25 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Троицком предместье 25 мая торжественно откроется летний культурно-туристический сезон. Кварталы исторического центра столицы наполнятся живой музыкой, здесь регулярно будут проводиться различные интерактивные и творческие мероприятия, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района Минска.

"Администрация района совместно с КУП "Мингорсправка" продолжают работу по развитию и повышению туристической привлекательности одного из самых живописных и уникальных уголков Минска. Минчане и гости столицы уже смогли понемногу привыкнуть к появлению здесь фудкортов, выставок-ярмарок, зон активности в рамках празднования Дня города и недавнего Дня Победы. На этот раз атмосфера праздника в Троицком предместье получит постоянную прописку. Насколько это оправданно - покажет время и отзывы посетителей, однако пока планируется, что его внутренние дворики, расположенные здесь музеи и кафе, Троицкая набережная до конца сентября смогут принимать и радовать гостей по выходным", - отметили организаторы.

Каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 22.00 посетителей ожидает обширная культурная программа. Здесь будет выступать театр живых скульптур "Студия золотого режиссера", а частный театр кукол, света и тени "Дом солнца" и уличный театр "Галактика" организуют спектакли под открытым небом. Кинокомпания "Иллюзион" в течение туристического сезона готовится представить серию картин под открытым небом с 21.00 до 22.00. Планируется, что в отличие от Верхнего города, здесь будут демонстрировать документалистику и историческое кино, а древние стены предместья станут полотном для показа фильмов. Также здесь выступят уличные исполнители живой музыки в рамках проекта "Пешеходка", артисты Минского клуба фокусников и цирка "Крэсива", школы ирландского танца Dance Spirit, трайбл-студии и шоу-балета "Альтана", фэнтези-шоу Dragon.

Традиционными для площадки в Троицком предместье станут тематические праздничные программы в рамках государственных праздников и знаменательных дат с уже полюбившимися концертами живой музыки, торговлей-фудкортом "Троіцкія гасцінцы" и выставкой-ярмаркой сувенирной продукции, изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Святочная скарбонка" на Троицкой набережной.

Совершить экскурс во времени и погрузиться в атмосферу Минска в самом начале его исторического развития помогут полюбившиеся уличные спектакли театра батлейки от гостиной В.Голубка, фотозоны и интерактив от расположенных в предместье музеев - белорусской литературы, М.Богдановича, природы и экологии, утюга. Особый шарм путешествию по старинным кварталам придаст выставка-аренда художественных и антикварных костюмов, которые можно будет не только примерить, но и совершить в них прогулку по предместью. Посетителей также ожидает многообразие торговых точек, различные сюрпризы от владельцев местных кафе и ресторанов.

Кроме того, провести досуг с пользой минчан приглашает столичный центр "Карты гостя" по ул.Богдановича, 11, где каждый второй четверг месяца по 14 июня пройдут кинолектории "Утюг. История развития от каменного века до наших дней", а на протяжении всего туристического сезона можно будет ознакомиться с тематическими выставками работ известных художников. Например, по 24 июня в экспозиции полотна В.К.Бялыницкого-Бирули, будет также представлена серия живописи "Воспоминания" в гостиной "Встреча с прошлым" в антикварной и художественной галерее "Дарьян". Выставочные экспонаты будут обновляться по мере комплектования.

В день торжественного открытия культурно-туристического сезона 25 мая на площадке в Троицком предместье развернется пленэр Белорусской государственной академии искусств, посвященный творчеству известного белорусского художника М.В.Данцига.-0-