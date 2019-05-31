"Летняя сцена" предложит жителям и гостям Могилева насладиться шедеврами классической музыки

31 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Филиал Национального художественного музея Беларуси музей В.К.Бялыницкого-Бирули с 1 июня запускает новый проект "Летняя сцена", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

На протяжении летних месяцев во дворе музея по выходным будут проводиться концерты классической музыки для детей, могилевчане и гости города смогут знакомиться и с шедеврами современной классики в исполнении минских музыкантов.

"Мы приглашаем насладиться и черно-белым кинематографом вместе с проектом "Кинемо", будем предлагать даже потанцевать, к примеру кубинскую румбу", - рассказали в музее. Можно будет выпить горячие напитки и ситро, а зрительным залом станет обычный газон, поэтому с собой желательно брать туристические коврики или раскладные стульчики.

В день открытия "Летней сцены", 1 июня, запланировано сразу два концерта: для детей - "Петя и Волк" Сергея Прокофьева, а в 21.00 выступит оркестр "Око" из Минска (солисты Олег Яцына и Марина Новак).-0-