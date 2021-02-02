Личные вещи и книги с автографами Шамякина и Мележа представят на выставке в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-документальная экспозиция "Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц...", приуроченная к 100-летию со дня рождения Ивана Шамякина и Ивана Мележа откроется в Государственном музее истории белорусской литературы 8 февраля, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Литераторы еще при жизни стали классиками, оба народные писатели Беларуси, оба родились на Полесье. Список общего, что связывало Шамякина и Мележа, можно продолжать долго. А литературно-документальная экспозиция поможет узнать об этом гораздо больше. Иван Мележ оставил нам легендарную "Палескую хроніку" ("Людзі на балоце", "Подых навальніцы", "Завеі, снежань"), а произведения Ивана Шамякина "Трывожнае шчасце", "Сэрца на далоні", "Вазьму твой боль", как и раньше, откликаются в сердцах читателей", - отметили в музее.

В экспозиции будут представлены портреты и фотографии белорусских писателей, графические работы известных художников Арлена Кашкуревича, Натальи Поплавской к произведениям писателей, эпистолярии, личные вещи, книги с автографами. Лейтмотивом выставки станут воспоминания Ивана Шамякина "Палёт над Палессем", посвященные Ивану Мележу.

В открытии экспозиции примут участие родственники писателей, исследователи жизни и творчества Ивана Шамякина и Ивана Мележа, литераторы.

Посетить выставку можно будет до 16 августа.-0-