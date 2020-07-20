"Лира" у белоруса, Лолита и Газманов раскачали публику - в Витебске завершился "Славянский базар"

20 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", претендующий на звание самого крупного open air Европы, традиционно запомнится своим масштабом и невероятной атмосферой.

Во время финального мероприятия фестиваля прошла вторая часть XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". Заветную статуэтку "Лира" получил белорус Роман Волознев. Он удостоен также специальной награды имени Владимира Мулявина "За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство".

На закрытии фестиваля традиционно вручили специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда". За яркое исполнение песен славянских народов им отмечена конкурсантка из Украины Элина Иващенко. Во время гала-концерта вручили "Лиру" и обладательнице Гран-при XVIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020" белоруске Ангелине Ломако.

После выступлений всех участников взрослого конкурса на сцену выходили эстрадные артисты. Пожалуй, самыми бурными овациями публика встретила Лолиту. Если на первой ее песне, лиричной и спокойной, зал тихо слушал композицию, то после первых мелодий "На титанике" часть зрителей подскочила со своих мест и начала танцевать.

Активно Летний амфитеатр приветствовал Сосо Павлиашвили, Таисию Повалий и Олега Газманова. Вместе с Александром Солодухой на сцену вышел композитор Эдуард Ханок, который в этом году отметил 80-летнию юбилей. Он автор музыки к популярным "Малиновке", "Я у бабушки живу", "Завірухі", "Лягу, прылягу". Юмористическая часть концерта была за дуэтом народных артистов Украины: Владимир Данилец и Владимир Моисеенко показали миниатюру на вечную тему коррупции чиновников. В этот вечер на сцену выходили также Диана Гурцкая, Варвара, Алина Артц, Алексей Хлестов, Саша Немо, Томас Невергрин (Дания) и другие.

Очередной "Славянский базар" закончился фейерверком над Летним амфитеатром. Этим летом фестиваль продлился четыре дня вместо первоначально запланированных девяти. Пока у дирекции есть время подвести итоги, выдохнуть, набраться сил и идей для следующего форума, которому исполнится 30 лет. К юбилейному "Славянскому базару" ожидания будут выше. Посмотрим, чем удивят организаторы через год.-0-

Фото Александра Хитрова

Теплой встречей друзей стал белорусский концерт на "Славянском базаре в Витебске" Открыли концерт "Беларусь збірае сяброў" в Летнем амфитеатре дуэт Анатолия Ярмоленко и Виктории Алешко. С известной и любимой многими белорусами "Веранікай" вышел на сцену Алексей Хлестов.