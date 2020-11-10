Лиризму музыки Григория Пукста посвящена выставка в Национальной библиотеке

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Лиризм его музыки", посвященная 120-летию со дня рождения композитора, педагога, заслуженного деятеля искусств Беларуси Григория Пукста, открылась сегодня в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Григорий Пукст внес большой вклад в развитие национальной культуры, его произведения стали достойной частью отечественного музыкального наследия. Имя этого композитора известно многим благодаря созданию первой в Беларуси оперы для детей "Маринка", которая написана на сюжет поэмы Эди Огнецвет. Однако Григорий Пукст прежде всего композитор-лирик. В его произведениях слушатель найдет глубокие, искренние чувства, выраженные вдохновенной мелодией, ясной гармонией и музыкальной формой, что делает ее необычайно демократичной и понятной каждому. Им написано свыше 150 романсов, шесть симфоний, две сюиты на темы белорусских народных песен, сочинения для хора и симфонического оркестра", - рассказали в библиотеке.

Многочисленные материалы выставки знакомят гостей с жизнью и творчеством Григория Пукста, отражают уникальность и многообразие его таланта. Внимание посетителей привлекут обработки различных народных песен, с которых автор начинал профессиональный путь. Среди них - "Что за месяц, что за ясный", "За гарою бяроза", "Ляцiць сарока", вокальные произведения на стихи белорусских поэтов, вальс из оперы "Маринка", фрагменты опер и симфоний.

В своих произведениях Григорий Пукст тонко передает поэтическую прелесть белорусской природы, переживания и мысли героев. Особенно ярко это проявляется в романсах. Так, на выставке представлены "Прощание", "Шоўкавыя травы", "Любы мой, прыйдзі".

Увидеть проект можно по 7 декабря.-0-