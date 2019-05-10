Лисенок Лесик станет главным героем новой программы Белгосцирка

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном цирке 14 июня стартует новая программа "Парад оле-оле-оле!", посвященная ІІ Европейским играм, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель учреждения Витаутас Григалюнас.

Десять номеров, семь из которых представят артисты Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, будет входить в программу. "На манеже будут продемонстрированы многообразие цирковых жанров, великолепная дрессура и клоунада. Мы собрали номера, близкие к видам спорта, например, кенгуру покажут боксерский поединок, - рассказал художественный руководитель цирка. - Приедут к нам белые тигры с дрессировщиком Сергеем Нестеровым. Масштабный аттракцион с ними продлится около 18 минут. К слову, в будущем году их пригласили на международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, где, уверен, они достойно выступят и получат награду".

По словам Витаутаса Григалюнаса, будет интересный номер "Свадьба" с акробатами на дорожке, а также великолепное выступление молодой артистки, которая пройдет по канату на пуантах - такого в Белгосцирке еще ни разу не было. "Главным героем новой программы станет лисенок Лесик - талисман ІІ Европейских игр. Мы расскажем о его приключениях, как он побывал на спортивных соревнованиях, познакомился с болельщиками, которые приехали на состязание, а затем попали в цирк. Ну, а кричалкой "оле-оле-оле" наша публика будет сопровождать происходящее на манеже", - пояснил он.

Программа "Парад оле-оле-оле!" будет демонстрироваться по 11 августа.

Кроме того, художественный руководитель Белгосцирка отметил, что в следующем году планируются ответные гастроли белорусских артистов в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре.-0-