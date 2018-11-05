"Лiстапад-2018" объявил первых победителей

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Музее белорусского кино международное жюри кинематографистов конкурса национальных киношкол XXV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" объявило победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Приз "За лучший фильм" присужден картине "Та же боль" (режиссер Петр Санд Магнуссен, представитель польской школы кино, телевидения и театра в Лодзи).

Фильму "Отчуждение" (режиссер Бегим Жолдубай Кызы, представляет Кыргызско-Турецкий университет "Манас") присужден диплом "За операторскую работу и мужество". Работы мобильной школы Docnomads получили сразу два диплома: картина "На восток" (режиссер Имэн Чжан) - "За остроумный оригинальный подход" и лента "Прыжки Бруно" (Мирна Эверхард) - "За то, что говорите жизни "Да", осознавая ее быстротечность".

"Молодые люди снимают кино о том, что их действительно беспокоит и интересует. По форме, жанру все ленты очень разнообразны, были представлены и работы-наблюдения, эксперименты, сочетающие анимацию и документалистику, все это очень любопытно. В первую очередь начинающих режиссеров волнуют они сами и лишь некоторые проблемы общественности, на которые часто они смотрят с иронией", - рассказала программный директор документального кино фестиваля Ирина Демьянова.

В этом году интерес к конкурсу был очень высоким, организаторы получили большое число заявок на участие. В программу молодого документального кино вошли 25 студенческих работ из 12 европейских киношкол. Все показы прошли в малом зале кинотеатра "Пионер" с 3 по 5 ноября. Сеансы включали в себя презентации школ, просмотр фильмов и обсуждение их с авторами. Зрители познакомились со студенческими работами старейших европейских киношкол: факультета кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге (FAMU), польской школы кино, телевидения и театра в Лодзи, мобильной киношколы Docnomads. Кроме того, Минск посетили студенты киношкол из Москвы, Мадрида, Кельна, Еревана, Брюсселя, Бишкека и Киева.

По традиции конкурс национальных киношкол открыла белорусская лента - работа студентки мастерской Сергея Шульги Белорусской государственной академии искусств Елены Буяковой - "Один день из жизни Алеся и Алеси". А последним фильмом конкурса стала лента российского режиссера Ксении Шкребы "Залом". Цель конкурса национальных киношкол - помочь студентам и начинающим кинематографистам сориентироваться в международном пространстве документального кино.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходит в Минске по 9 ноября. Основными площадками форума в этом году стали кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Учредителями кинофестиваля выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-