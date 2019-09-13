"Лістапад-2019" пройдет под слоганом "К радости"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости", сообщили БЕЛТА организаторы.

"В предыдущие годы вместе со зрителями команда фестиваля смотрела кино с широко открытыми глазами, шла навстречу вдохновению и познавала белый свет - каждый раз слоган фестиваля отражал особый подход к восприятию кино. XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "К радости". Это название фильма Ингмара Бергмана. Таким образом мы хотим не только почтить выдающегося режиссера, но и пригласить зрителей вместе с кино пройти путь познания себя и окружающего мира", - рассказали организаторы.

Как отметил программный директор фестиваля Игорь Сукманов, в этом году организаторы хотели уйти от ассоциаций "Лістапада" с прожекторами, режиссерскими стульями, мегафонами, камерами и другой кинематографической атрибутикой. "В основе визуала 26-го фестиваля - дорога. И этот образ максимально полно раскрывает наш слоган "К радости". Кино - это дорога, путешествие в мир наших чувств, в мир нашего разума, которое позволяет нам чуть больше понять себя. А понимание - это и есть та самая радость", - сказал он.

По традиции на фестивале будет представлено разное кино: драмы, комедии, мелодрамы, боевики, национальные блокбастеры. "Далеко не в каждой картине нас будут ждать хэппи-энды, но каждый фильм так или иначе имеет свое философское измерение. Мы хотим показать, что любое кино, каким бы сложным оно ни было, имеет высшую ценность и свое предназначение. Кино может заставлять плакать, переживать, злиться, но вместе с тем оно возвышает и облагораживает нас, а значит, приближает к радости", - подчеркнул Игорь Сукманов.

Учредителями Минского международного кинофестиваля "Лістапад" выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-