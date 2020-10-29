"Лістапад" объявил внеконкурсные программы игрового и документального кино

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" объявил внеконкурсные программы документального и игрового кино, сообщили БЕЛТА организаторы.

На восьми секциях внеконкурсной программы игрового кино - "Женские истории", "Мастер-класс", "Воображаемые любови", "Львы, медведи, пальмовые ветви", "Полуночные страсти", "Без пяти минут Оскар", "Послеобразы. Современное польское кино", "Уикенды с Войцехом Хасом" - будут продемонстрированы 25 лент. Они созданы в Мексике, Франции, Иране, Индии, Норвегии, Германии, Колумбии, Дании, Польше, Швейцарии, Аргентине, Алжире, Италии, Великобритании, Нидерландах, Республике Корея.

Внеконкурсная программа документального кино включает такие секции, как "Мастера", "Кино о кино", "Музыка док", "Документальные комедии", "Новый дом", "(Не)детские истории", "Воображаемые любови", "На границе: аутсайдерская документалистика (выбор молодых кинокритиков)". Здесь покажут 27 фильмов, снятых в России, Украине, Эстонии, США, Бразилии, Швеции, Португалии, Венгрии, Чили, Бельгии, Сирии и в других странах.

Кроме того, организаторы фестиваля рассказали, что в продаже появились билеты на церемонию открытия и закрытия фестиваля в кинотеатре "Москва".

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-