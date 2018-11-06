"Лістападзік" показал фильмы - вызовы для детей - председатель жюри

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие фестивали, как "Лістападзік", необходимы и очень важны, потому что показывают фильмы - вызовы для детей, которые сделают их сильнее. Такое мнение на церемонии закрытия конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" высказал председатель жюри конкурса директор американского кинофестиваля для детей Эрик Билодо, сообщила корреспондент БЕЛТА.

"Такие фестивали, как "Лістападзік", необходимы и очень важны, ведь на нем показывают фильмы - вызовы для детей. И я верю, что чем больше будет таких вызовов в кино, тем более сильными вырастут наши дети. Я очень впечатлен теми картинами, которые увидел на фестивале для детей. Помимо лучшего фильма этого года "Супа Модо", я хочу отметить ленту итальянского режиссера Сандры Ваннукки "Побег в Рим". Смотря такие фильмы сегодня, завтра у детей будет намного больше силы, чтобы преодолевать проблемы. Я бы всем рекомендовал посмотреть их", - подчеркнул Эрик Билодо.

Помимо Эрика Билодо в жюри были белорусский режиссер Елена Турова и кинорежиссер из Ирана Наргес Абиар. "Лістападзік" - это праздник кино из разных стран, который, к сожалению, завершается. Конкурс этого года отличался от предыдущих. В нем участвовало шесть полнометражных картин - все дебютные работы режиссеров. Могу сказать, что все ленты сильные, они попали на конкурс неслучайно. Работа по отбору победителя была чрезвычайно сложной. Все фильмы - рассуждения о проблемных отношениях в семье или между подростками, сделанные профессионально и очень эмоционально. Особое впечатление на всех нас произвел фильм "Супа Модо", в нем все хорошо: и режиссура, и актерский ансамбль, и сама история. Этот фильм заставляет думать, смеяться и плакать одновременно. Несмотря на то, что тема тяжелая, фильм светлый и оставляет надежду на лучшее будущее", - сказала Елена Турова.

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк-2018" прошел с 3 по 5 ноября. В этом году в нем приняли участие шесть картин. "Все картины интересные, они отлично показали различия культур и традиций, и это самая сильная их сторона", - отметила Наргес Абияр.

"Золотой "Лістападзік" за лучший фильм достался ленте "Супа Модо", режиссер - Ликарион Вайнайна (Кения, Германия). За лучшую детскую роль награжден китайский актер фильма "Знает только море" Шан-Хэ Хуан. Лучшей работой взрослого актера в детском фильме признана роль Филиппо Нигро в картине "Побег в Рим" (Италия, Швейцария). Специальный приз жюри "За лучший сценарий" получила лента "На грани" режиссера Алдияра Байракимова (Казахстан). Дипломом "За лучшее операторское искусство" отмечен фильм "Товарищ ребенок" режиссера Мооники Сийметс (Эстония).

Лентой открытия стал внеконкурсный фильм "Правила геймера" белорусского режиссера Игоря Четверикова, а картиной закрытия - бразильский мультфильм "Тито и птицы" Густаво Стейнберга, Габриэля Битара и Андре Катото.-0-