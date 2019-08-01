Литераторы из Беларуси завоевали 7 наград международного форума "Берега дружбы"

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые белорусские литераторы и их наставники завоевали семь наград IV Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов "Берега дружбы", сообщил корреспонденту БЕЛТА белорусский прозаик и публицист, руководитель Международного проекта по сближению славянских литераторов "Берега дружбы" с белорусской стороны, член Президиума ОО "Союз писателей Беларуси" (СПБ), председатель Гомельского областного отделения СПБ Владимир Гаврилович.

Молодежный форум стал частью одноименного VIII Международного фестиваля-праздника национальных культур, который 26-28 июля собрал молодых литераторов и членов писательских союзов из Беларуси, России и Украины в Неклиновском районе Ростовской области. Конкурс проходил в несколько этапов. Изначально заявки подали более 200 человек из трех стран, в финал вышли менее половины.

Для участия в решающем этапе белорусская делегация из 18 молодых авторов и 16 наставников практически из всех областей республики отправилась на юг России под руководством Владимира Гавриловича. "Перед нами стояла непростая задача - не только представить коллегам из славянских стран свои произведения, но и перевести стихи начинающих литераторов и наставников на белорусский язык", - рассказал Владимир Гаврилович.

Одним из самых ярких событий творческого форума стало прослушивание финалистов в Донской государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону. "На фестивальных берегах Азовского моря профессиональное жюри под руководством заместителя председателя Союза писателей России Василия Дворцова определило и отметило лучших поэтов и переводчиков из числа финалистов", - уточнил собеседник. Так, первое место присуждено молодой поэтессе Алине Павловской из Гродно, второе разделили гомельчанка Яна Тимошеня и минчанка Татьяна Курмузия, а третье досталось Анастасии Шведко из Минской области, Владимиру Череухину из Гомеля и Антону Яновскому из Гродно. Отмечены и кураторы творческого молодняка: Алена Попко из Березы Брестской области завоевала серебро в конкурсе среди молодых наставников.

По окончании фестиваля для нынешних лауреатов и победителей, а также финалистов прошлых лет при поддержке Союза писателей России был организован семинар переводчиков. С белорусской и российской сторон в нем участвовали по 6 представителей. Так, Алена Попко из Брестской области, Дмитрий Нилов и Сергей Привалов из Гомельской области, Татьяна Курмузия из Минска, Анастасия Шведко из Минской области, Алина Павловская из Гродно по итогам занятий получили сертификаты переводчиков.

Однако главной наградой для участников стал яркий фестиваль и шесть книг, изданных по его итогам при финансовой поддержке правительства Ростовской области. Были подготовлены сборники переводов, в том числе "Срэбная крыніца" и "Пахнут медом наши травы".

Нынешний фестиваль стал особо знаковым для белорусов и в историко-культурном плане. В 2018 году Владимир Гаврилович обратился к руководству Ростовской области с инициативой увековечить имя славянского просветителя и писателя Кирилла Туровского. Просьба была услышана: решением местных властей Погореловскому Дому культуры Белокалитвинского района и Погореловской сельской библиотеке присвоено имя белорусского деятеля. Имя Кирилла Туровского также носит и этнокультурное просветительское объединение белорусов Дона.

За большой вклад в просветительское содержание белорусской этнокультуры на донской земле член Союза художников России, председатель Ростовской региональной общественной организации "Союз белорусов Дона" Владимир Банцевич вручил Владимиру Гавриловичу благодарственное письмо. Также литератор удостоен медали "За заслуги перед Неклиновским районом Ростовской области". Творческие награды получили и другие белорусские писатели.

"IV Международный молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов "Берега дружбы" оставил очень теплые воспоминания у каждого из участников. У многих появились новые друзья. Есть уверенность, что творческое общение будет продолжено, следовательно, задача форума успешно выполнена", - отметил член Президиума ОО "Союз писателей Беларуси". По его словам, результаты совместных творческих наработок и книги, изданные по итогам международного проекта, вскоре будут представлены широкому кругу читателей на другом международном литературном фестивале-празднике - "Славянских литературных дожинках-2019". Этот форум 12-14 сентября соберет в Гомеле и Гомельском районе более 150 литераторов из Беларуси, России, Украины и других стран.-0-