Литературный батл и гастрофест белорусских блюд: в Копыле стартует День белорусской письменности

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVIІІ День белорусской письменности пройдет 4 и 5 сентября в Копыле под девизом "Слова нас аб'ядноўвае", сообщает БЕЛТА.

В концепцию праздника заложена тема "Год народного единства". Вокруг нее будет выстраиваться двухдневная программа мероприятий, включая церемонии торжественного открытия и закрытия, работа сценических площадок.

Лукашенко: творчество белорусских классиков является неисчерпаемым источником национальной гордости Глава государства отметил, что в этом году, в Год народного единства, праздник проводится на красивой Копыльщине, где родились многие известные деятели Беларуси.

Первый день посвятят официальным событиям. Он начнется с международного круглого стола, в котором примут участие белорусские и зарубежные писатели, после чего состоится товарищеский матч между командами писателей и учеников Копыля. В программе также научно-практическая конференция "Копыльские чтения" и творческий вечер для участников и гостей праздника от Союза писателей Беларуси.

Во второй день фестиваля в Копыле запланированы праздничные образовательные и развлекательные мероприятия. День письменности стартует в 8.30 с праздничной службы, зажжения священного огня в храме Вознесения Господня и его передачи на лампадки и свечи прихожан, после чего состоится крестный ход участников республиканской научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням" с Благодатным огнем от Гроба Господня. Программа продолжится открытием памятного знака "Мастер-кожевенник" в честь Тишки Гартного и Аллеи писателей с интерактивными скамейками с информацией о творцах, которые родились в Копыльском районе. Между этими мероприятиями произойдет гашение памятного конверта и оригинальной праздничной марки.

Официальная церемония открытия праздника состоится в 12.00 на главной сценической площадке на площади Ленина. Здесь пройдет вручение Национальной литературной премии.

В парковой зоне возле Копыльской школы искусств в течение дня будет функционировать площадка "Литературное кафе", где пройдет музыкальное мероприятие, литературный батл с участием народного клуба поэтов и композиторов, интерактив с конкурсами эпиграмм, буриме и викторинами. Помимо этого, здесь также будет работать площадка "Литературный табурет", где любой желающий сможет прочитать стихотворение или отрывок из прозы.

В зоне "Почтовый павильон" запустят проект в формате посткроссинга "Паштоўка.БЕЛ", во время которого гостям и участникам праздника предложат заполнить тематические открытки ко Дню письменности и передать их работнику почтовой связи для дальнейшей отправки через отделение РУП "Белпочта".

На Рыночной площади развернется сценическая площадка "Народные таланты Минщины", где своими выступлениями гостей порадуют любительские коллективы художественного творчества. Здесь также состоится презентация брендов Копыльского района, среди них традиция ткачества рушников, которая имеет статус элемента нематериального культурного наследия Республики Беларусь. А в парке между ЗАГСом и музеем пройдет выставка изделий мастеров народных художественных ремесел "Ремесленнический гостинец".

В зоне отдыха оборудуют площадку "С игрой через века" с привлечением зрителей в белорусские народные игры, а также павильон с интерактивными экспозициями детских библиотек Минской области. На улице Жилуновича гостей праздника будет ждать тематическая площадка, посвященная 80-летию с начала Великой Отечественной войны, также обустроят литературно-историческую аллею. Здесь разместят креативные фотозоны и инсталляции, презентуют арт-проекты, организуют экспромты и мастер-классы, викторины.

С 14.00 до 15.00 в зоне отдыха реконструируют Лавский бой. Он произошел в декабре 1942 года, когда немецкие войска начали наступление на бригаду имени Ворошилова. Один из партизанских отрядов под командованием Викентия Дроздовича решено было перебросить на оборонительные позиции. В неравном бою погибла вся группа. Ценой своих жизней молодые партизаны дали возможность эвакуировать госпиталь и отразить внезапное нападение карателей на мирных жителей.

Здесь же на протяжении всего дня будет проходить региональный фестиваль игры и юмора "Копыльские потехи", тематическая выставка произведений декоративно-прикладного искусства юмористического характера народных мастеров Минской области.

Оборудуют в праздничном городе и спортивные площадки. В ГУ "Копыльский физкультурно-оздоровительный комплекс" пройдут соревнования по мини-футболу, футболу и состязания по пулевой стрельбе и дартсу, а на площадке на улице Максима Горького состоится фестиваль молодежных команд по воркауту и турнир по стритболу.

Закрытие XXVIІІ Дня белорусской письменности пройдет с 19.00 до 21.00 на главной сцене на площади Ленина.

На протяжении двух дней с 11.00 до 19.00 в городе будет работать фестиваль книги и прессы. Он включает в себя тематические экспозиции, презентации и интерактивные площадки. Так, в павильоне "Память" проведут выставку исторической книги, встречи с авторами и учеными, презентацию проекта "Партизаны Беларуси" издательского дома "Беларусь сегодня", а экспозицию литературы для детей и подростков, встречи с авторами, мастер-классы, викторины и игры организуют на площадке "Вместе с книгой мы растем".

Книги о традициях и обычаях Беларуси и экспозицию традиционного народного костюма районов столичного региона можно будет найти в павильоне "Традиции и современность". Здесь также можно принять участие в аутентичном свадебном ритуале и посмотреть на обряд "Цары", который включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Выставка книг о белорусской кухне и еде, встречи и мастер-классы с авторами кулинарных книг, дегустация блюд, приготовленных по рецептам из книг белорусских авторов, пройдет на площадке "История Беларуси на вкус".

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник проводят в городах, где родились или работали известные деятели белорусской культуры. В этом году он проходит в Копыле - на родине свыше 50 писателей и литературоведов, ученых. Среди них - Тишка Гартный, Кузьма Чорный, Алесь Адамович, Адам Русак и многие другие.-0-