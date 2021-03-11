Литературный фестиваль "Центр Европы" стартовал в Полоцке

11 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал первый этап литературного фестиваля "Центр Европы" с международным участием. Это открытое творческое, культурное и просветительское мероприятие проходит в Полоцке, сообщили БЕЛТА в отделе культуры райисполкома.

С каждым годом фестиваль приобретает все большую популярность. В 2020 году в нем участвовали 215 конкурсантов из 12 стран. "Основная цель форума - выявление талантливых авторов и организация их культурно-творческой деятельности в сфере литературы, становление Полоцка как города литературной значимости", - отметили в райисполкоме.

Фестиваль проходит в два этапа: дистанционный (заочный) и основной. Первый - это открытый интернет-конкурс по следующим номинациям: "Поэзия", "Малая проза", "Художественный перевод", "Единство. Сплоченность. Дружба народов" и "Языком Янки Купалы и Якуба Коласа". Заявки на участие и работы авторы должны отправить до 25 апреля, после чего жюри выберет наиболее достойные произведения. Их авторов пригласят на второй этап конкурса. Он пройдет в конце мая на праздновании Дня города. Программа будет включать литературно-сценический конкурс "Поэт-артист", конкурс на приз зрительских симпатий, творческие вечера, презентации изданий, творческие площадки, а также поэтические трибуны, литературные экскурсии, конференции, круглые столы, мастер-классы и другое. В конце состоится торжественная церемония подведения итогов фестиваля.

Принять участие в форуме могут все желающие литераторы не моложе 18 лет и пишущие на белорусском и русском языках. Ознакомиться подробно с условиями конкурса и фестиваля можно на сайте Полоцкой районной централизованной библиотечной системы - www.skorina-lib.by.

Организуют фестиваль "Центр Европы" Полоцкий райисполком, районная централизованная библиотечная система и литературная студия "Центр Европы".-0-