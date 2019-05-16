Литературный музей Янки Купалы приглашает отметить свой 75-летний юбилей в Ночь музеев

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный литературный музей Янки Купалы в Ночь музеев проведет праздник "М75" в честь своего 75-летия, сообщила журналистам заведующая отделом учреждения Ольга Пархимович, передает корреспондент БЕЛТА.

День рождения литературного музея Янки Купалы будет наполнен хорошей музыкой, вкусным угощением, красивыми открытками и большим количеством воздушных шаров. Создавать праздничное настроение будут и специально приглашенные гости, которые выступят на крыльце музея: Александр Висловский с программой "Тутэйшы", группы "Стары Ольса" и "Палац".

"Только в эту ночь фонды музея откроют свои сокровища и представят 75 уникальных предметов с интересной историей. Каждый желающий получит открытку-линогравюру с изображением музея, созданную на ваших глазах учащимися Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова. Каждый 75-й посетитель получит подарок от музея-именинника и найдет свою одну из 75 причин любить музей Янки Купалы", - рассказала Ольга Пархимович.

Посетители музея смогут стать участниками акции "Почувствуй вкус музея". "Мы приготовили вкусное угощение для всех гостей нашего праздника с изображением здания музея 1960 года", - добавила она.

Кроме того, с историей музея можно будет познакомиться в аллеях парка имени Янки Купалы, где будут размещены старые плакаты и фотографии, будет работать хендмейд-ярмарка. "А еще мы предлагаем стать членом команды одного из старейших литературных музеев Беларуси и узнать, чем занимаются люди, которые называют себя музейными сотрудниками", - отметила заведующая отделом. Она также анонсировала квест "Купалов код", показ фильма в белорусской озвучке.

Праздник "М75" пройдет с 19.00 18 мая до 5.00 19 мая.-0-