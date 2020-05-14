Литературный музей Петруся Бровки приглашает 16 мая на онлайн-экскурсии

14 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Литературный музей Петруся Бровки представит 16 мая онлайн-проект "Дваічны код", приуроченный к ежегодной международной акции "Ночь музеев", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Мы очень благодарны посетителям, что ежегодно они приходят к нам во время акции "Ночь музеев". Однако на этот раз мы рекомендуем посетить нас виртуально. С помощью компьютеров и смартфонов можно будет поговорить о литературе и жизни, посетить с экскурсоводом постоянную экспозицию музея и временную выставку. Каждый желающий сможет увидеть новые музейные проекты, которые мы специально подготовили к этому дню, - отметили в музее. - Не обойдется и без сюрпризов. Для проекта была собрана коллекция предметов из фонда, которым шанс быть выставленными в экспозиции выпадает раз в 100 лет".

Как рассказали организаторы, в 18.00 начнется трансляция литературной встречи "Беларускія літаратурныя экспрэсіяністы ХХ стагоддзя" с режиссером, драматургом, актером Василием Дранько-Майсюком. Затем на YouTube-канале музея стартуют экскурсии по постоянной экспозиции "Паэт і час: жыццёвы і творчы шлях Петруся Броўкі" и выставке "З місіяй - у падарожжа". Зрители также смогут посмотреть экскурсию по мемориальным комнатам квартиры, где жил народный поэт. В аккаунтах музея в социальных сетях в 20.00 пройдут презентации коллекции фондовых предметов "Калі не цяпер, то праз 100 год", экспозиции пастели "Музейная імпрэсія" и фотопроекта "Рукі музея".

Все проекты после акции "Ночь музеев" будут доступны на онлайн-платформах.-0-