"Литературный шоколад" предложат гостям Дня белорусской письменности

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкнига" выпустила уникальный тематический набор - "Литературный шоколад" - ко Дню белорусской письменности, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В наборе 12 маленьких квадратных шоколадок, оформленных портретами классиков белорусской литературы: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Петруся Бровки, Максима Танка и Аркадия Кулешова. Шоколад будет презентоваться в качестве сувениров для гостей праздника.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново. XXVI День белорусской письменности принимает Слоним 1 сентября.-0-

Фото Яны Сабиной / "Белкнига"