Литературный вечер к 76-й годовщине Победы в ВОВ пройдет в Литературном музее Петруся Бровки

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный вечер "З клічам гордым: Перамога!", посвященный Победе в Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая в Литературном музее Петруся Бровки. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"76 лет прошло с того дня, когда произошла судьбоносная для многих народов победа над фашизмом. Нам важно не потерять память прошлого, сохранить и передать ее потомкам. Память о жертвах войны, ее героях и всех тех, кто защитил мир от фашизма, становится гарантом мира и свободы на нашей земле. Литературный музей присоединяется к мировому маршу памяти и приглашает вместе вспомнить истории испытаний войны и ощутить радость долгожданной победы", - отметили организаторы.

На мероприятие приглашены поэтессы Вера Буланда, Антонина Хотенко, Вера Михно, Ольга Шпакевич.-0-