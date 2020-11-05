Литературный вечер к юбилею со дня рождения Яна Скрыгана пройдет в НББ 12 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения белорусского писателя Яна Скрыгана, пройдет 12 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Мероприятие организовано в ходе проекта "На хвалі часу, у плыні жыцця", который реализуют Национальная библиотека, Государственный музей истории белорусской литературы, издательский дом "Звязда" (журнал "Маладосць") и Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Участники проекта подготовили к мероприятию виртуальный раздел. Он содержит полные тексты книг автора, ценные документы, фотоснимки и архивные материалы из фондов НББ и партнеров, а также из домашнего архива писателя.

На литературном вечере можно будет узнать много интересного о жизни и творчестве белорусского писателя, поэта и критика, создателя белорусского очерка как нового литературного жанра. Дочь писателя Галина Скрыган расскажет об отце, о сохранении наследия писателя. Она выступила составительницей многих книг, которые издаются к каждому юбилею Яна Скрыгана. В этом году на вечере она презентует новое издание - иллюстрированный альбом "Фоталетапіс з хатняга архіва Яна Скрыгана", изданный к 115-летию со дня рождения писателя.

О писателе расскажут также главный редактор издательства "Кнігазбор" и автор проекта "Беларускі кнігазбор" Константин Цвирко и член семьи писателя Евгений Жук, заведующий отделом оцифровки НББ. В видеозаписи прозвучит музыкальное посвящение дедушке от Яна Скрыгана-младшего - известного исполнителя произведений на классической гитаре.

Ян (Иван Алексеевич) Скрыган родился в 1905 году в деревне Трухановичи Копыльского района. Работал в Государственном издательстве БССР, журнале "Полымя", заведующим редакцией Белорусской Советской Энциклопедии. В 1975-1985 годах - ответственный секретарь Комитета по Государственным премиям БССР в области литературы, искусства и архитектуры. Автор книг "Бури над заводью", "Скажи одно слово", "Своя повесть". Перевел на белорусский язык книги и отдельные произведения Ивана Бунина, Максима Горького, Константина Федина, украинских, литовских, латышских и эстонских авторов. Стал лауреатом Государственной премии БССР в 1976 году за участие в создании Белорусской Советской Энциклопедии. Умер в 1992 году.-0-