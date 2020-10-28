Литературный вечер памяти Фридриха Шиллера прошел в Доме дружбы

28 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Литературный вечер, посвященный творчеству немецкого поэта и философа Фридриха Шиллера, состоялся в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Любители творчества Фридриха Шиллера, а это были в основном студенты и учащиеся столичных учебных заведений, сами выбрали произведения, которые декламировали перед публикой. Ведущая вечера Олеся Доменникова рассказала о жизненных вехах поэта, который известен также как драматург, профессор истории и военный врач, представитель романтизма (в более узком смысле - его германского течения) в литературе. Кстати, Шиллер - автор"Оды к радости", измененная версия которой стала текстом гимна Европейского союза. Любопытный исторический факт: в 1823 году, уже после смерти Шиллера, слова его стихотворения использовал Людвиг ван Бетховен в четвертой (финальной) части своей Девятой симфонии. Комитет министров Совета Европы официально объявил европейский гимн 19 января 1972 года в Страсбурге - 4-я часть 9-й симфонии Людвига ван Бетховена.

Фридрих Шиллер вошел в историю мировой литературы как гуманист. 17 лет он тесно дружил с Иоганном Гете, которого вдохновлял на завершение произведений. Это время дружбы двух поэтов и их литературоведческая полемика вошли в немецкую литературу под названием "веймарский классицизм".

Литературная встреча прошла преимущественно на немецком языке, на нем звучали поэтические произведения в исполнении студентов МГЛУ, колледжа предпринимательской деятельности и гимназии №7. Стихи Шиллера переведены и на белорусский язык, которые также в этот вечер декламировались в стенах Дома дружбы.-0-