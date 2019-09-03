Литобъединения Беларуси, России, Украины поборются за Гран-при смотра-конкурса в Гомельской области

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый открытый смотр-конкурс любительских литературных объединений (ЛИТО) и литературных клубов Беларуси и других стран проведут во время XIV Международного фестиваля-праздника "Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019", который пройдет в Гомельском районе и Гомеле с 12 по 14 сентября, сообщил сегодня журналистам председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович, передает корреспондент БЕЛТА.

Заявки на участие в смотре-конкурсе подали семь белорусских и четыре зарубежных (из России и Украины) литобъединения. "Каждое ЛИТО получило задание подготовить литературно-музыкальную программу до 20 минут на определенную тему, причем они не повторяются. Одним из главных условий является то, что выступление должно быть составлено только из произведений участников ЛИТО или клуба", - пояснил Владимир Гаврилович.

Литературные состязания проведут на главной площадке фестиваля-праздника 12 сентября. По итогам смотра-конкурса назовут обладателя Гран-при. В числе поощрений команда получит право публикации в альманахе "Литературная Гомельщина". Также специальными дипломами отметят конкурсантов в различных номинациях.

В этот же день пройдет и III Форум молодых литераторов и любителей художественного творчества "Слово". "В нынешнем году для участия в нем от жителей Гомельского региона было подано более 250 работ. Это самое большое количество за время существования творческого соревнования. Свои поэтические и прозаические произведения на суд жюри представили школьники, студенты, учащиеся, врачи, педагоги, представители других профессий", - отметил председатель областного отделения Союза писателей Беларуси.

Оргкомитет отобрал 80 работ, авторы которых стали финалистами форума. Имена победителей в двух номинациях ("Поэзия" и "Проза"), а также в двух возрастных группах - от 14 до 25 лет и от 25 и старше - назовут во время церемонии открытия "Славянскіх літаратурных дажынак". Всех финалистов пригласят на мастер-классы, которые проведут члены жюри, творческие наставники Союза писателей Беларуси, а также на встречи с мастерами слова трех стран.

"Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019" организует и проводит Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси при поддержке областного и районного исполнительных комитетов.-0-