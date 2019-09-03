Литографии Пикассо представят на выставке в Гомеле

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Большая выставка графики "Пабло Пикассо. "Параграфы" откроется в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко 5 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Экспозиция включает работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, эскизы к знаменитому произведению "Герника", серии позднего творчества "Торос и торерос", "Война и мир".

Литографии представлены под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть малейшие детали изображения. Экспонаты дополнены информационными стендами об истории создания, подробностях жизни и творческого пути Пабло Пикассо.

Ранний период мастера отразит серия работ "Голубой цвет Барселоны". В это время Пикассо фактически живет на два города: в Барселоне и Париже. Его работы проникнуты разноцветностью жизни французской столицы, а излюбленными мотивами становятся изображения влюбленных парочек, сцен в кафе и кабаре. В эту же серию входят работы голубого периода, в которой многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона - оттенки печали, одиночества, тоски.

Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии "Папье-Колле". "Неслучайно многие исследователи приписывают Пикассо изобретение коллажа. Эта техника позволяла разбивать изображение на плоскости, препарировать объекты, выявляя невидимую рациональную суть вещей", - пояснили в галерее.

В апреле 1937 года фашистская авиация разрушила небольшой городок басков Гернику. Пикассо, пораженный этим событием, создает огромное полотно с одноименным названием. На выставке представлен весь путь сотворения этой острой социально-политической картины в 37 эскизах.

Кроме того, можно увидеть серию женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением классицистических пропорций до сюрреалистических, буквально разламывающихся на части.

Еще один блок посвящен позднему послевоенному творчеству мастера - в частности, его увлечению корридой и изображением боя быков в серии "Торос и торерос". И здесь Пикассо волнуют самые острые моменты: пребывание человека на грани жизни и смерти. Завершают выставку работы из серии "Война и мир".

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