Лиза Мисникова имеет большие шансы на победу - польский журналист

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Лиза Мисникова имеет большие шансы на победу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал польский журналист Мачей Мазански.

"У Лизы, действительно, очень хороший номер. Она отличная певица. И я считаю, что она может быть претендентом на победу", - сказал Мачей Мазански. Его фаворитами также являются юные исполнители из Польши, Франции, Испании.

Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится сегодня. Шоу стартует в 18.00 по минскому времени. Елизавета Мисникова выйдет на сцену под седьмым номером и исполнит песню "Пепельный". К слову, у юной певицы и ее балета такие же яркие костюмы, как и сам номер.

Нынешний конкурс объединил исполнителей из 19 стран. Право открыть шоу выпало представителю Австралии - Джордану Энтони, 19-ый номер у Дарьи Врачевич из Сербии. Слоган конкурса этого года - "Поделись радостью".-0-