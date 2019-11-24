Лиза Мисникова выступила в финале детского "Евровидения-2019"

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Представительница Беларуси Елизавета Мисникова выступила в финале детского конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА,

Лизе достался седьмой порядковый номер, чтобы исполнить композицию "Пепельный". Песня очень динамичная и запоминающаяся. Юной певице в пресс-центре подпевали журналисты. К слову, многие из них с самого первого дня ставят белорусскую исполнительницу в TOП -10 главных фаворитов конкурса.

Всего в этом году участие в песенном форуме принимают юные исполнители из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью". Главной сценой песенного форума стала Arena Gliwice..-0-