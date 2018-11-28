Любительские театральные коллективы Минской области соберет фестиваль "Березинская рампа"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХІ Областной фестиваль народных театров "Березинская рампа" пройдет в Березино в районном центре культуры 30 ноября - 2 декабря, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Открытие запланировано на 30 ноября. После торжественной церемонии с комедией "Трактирщица" выступит народный театр Березинского районного центра культуры.

Во второй день зрителям покажут легендарную "Матросскую тишину" Александра Галича в исполнении артистов народного театра Дворца культуры ОАО "БелАЗ-Холдинг". Театр им. Уршули Радзивилл Несвижского районного центра культуры предложит вниманию посетителей свою версию пьесы Алексея Дударева "Чорная Панна Нясвіжа" в драме "Бог есць любоў". Булгаковская "Зойкина квартира" будет представлена народным театром Вилейского Дворца культуры, драма "Клавдий" Евгения Балакина - драматическим театром "Відарыс" Дворца культуры им. Максима Горького из Борисова.

Артисты коллектива "Отражение" Молодечненской централизованной клубной системы 2 декабря выставят на конкурс комедию Валентина Красногорова "Свидание по средам или сцены из семейной жизни". Авторский проект режиссера Дмитрия Шуманина - сюрреалистическую комедию "Мимо дождей" - подготовила "Папараць-кветка" Слуцкого городского дома культуры. В заключение зрители смогут насладиться спектаклем народного молодежного театра "Штурх" Дворца культуры "БелАЗ-Холдинг", который приглашен на фестиваль в качестве гостя.

Оценивать исполнительское мастерство народных театров будет компетентное жюри, которое возглавит заслуженный артист Беларуси, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств Владимир Мищанчук.

Фестиваль "Березинская рампа" проводится с 1997 года раз в два года. Его цель - развитие традиций любительского театрального творчества в Минской области, активизация фестивального театрального движения, повышение уровня режиссерско-постановочной работы и актерского мастерства коллективов, расширение репертуара народных театров. Организаторами выступают Березинский райисполком и Березинский районный центр культуры.-0-