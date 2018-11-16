Любительские театральные коллективы России и Литвы приехали на фестиваль "Свет рампы" в Могилев

16 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Коллективы из Беларуси, России и Литвы принимают участие в IХ Региональном фестивале любительского театрального искусства "Свет рампы", который сегодня торжественно открылся в Могилевском городском Центре культуры и досуга, передает корреспондент БЕЛТА.

Девятый форум собрал 13 творческих коллективов из Минска, Светлогорска, Мозыря, Орши, Гатчины (Россия), Смоленска (Россия), Рокишкиса (Литва). Могилевскую область представляют шесть театров: "Скарбонка" (Могилевский район), "Валентин" и "Факел" городского Центра культуры и досуга, народный театр Краснопольского центра культуры, а также народный еврейский театр "Шалом" и народный театр Дворца культуры области.

"Здесь собрались люди, которые живут этим делом, увлечены театральным искусством, все те, кто стремится реализовать себя творчески, - отметила начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова. - Хочется пожелать, чтобы все участники смогли реализовать себя на нашем фестивале, получили много положительных эмоций и поддержку зрителя."

В этом году в афише форума представлены разноплановые и разножанровые спектакли. Любители Мельпомены увидят моноспектакли, драмы, комедии, трагикомедии, водевили. Все спектакли будут идти в городском Центре культуры и досуга, кроме постановки народного театра Дворца культуры области, которую коллектив представит на своей сцене.

Также запланированы творческие встречи с актерами, театральными режиссерами, критиками и мастер-классы. По итогам фестиваля жюри определит победителей в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль". Специальные награды предусмотрены в категориях "Приз зрительских симпатий" и "За верность традициям".

Фестиваль "Свет рампы" проводится один раз в два года. Его организаторами выступают Могилевский горисполком и городской Центр культуры и досуга.-0-