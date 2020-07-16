Люблю фестивали, особенно "Славянский базар" - Киркоров

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Филипп Киркоров заявил во время пресс-конференции, что очень любит фестивали, особенно "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Исполнитель отметил удивительную атмосферу Витебска. "Славянский базар" - это и личная история, столько воспоминаний с ним связано, - сказал Филипп Киркоров. - Форум стал неотъемлемой частью моей биографии. Люблю фестивали, особенно "Славянский базар".

Артист пообещал, что когда напишет книгу, то подробно опишет истории из жизни "Славянского базара" и эмоции, которые он переживал на нем. "Ваш фестиваль в это чудовищное время выжил, даже "Евровидение" сдалось. Вы сделали возможным, что сегодня откроется 29-й фестиваль. Это много. Сколько на моем веку начиналось и заканчивалось фестивалей, а ваш продолжается", - заметил Филипп Киркоров.

В Беларуси певец чувствует себя комфортно. "С гордостью стоял под белорусским флагом вместе с Дмитрием Колдуном на "Евровидении" в 2007 году. Тогда это был лучший результат за время выступлений Беларуси на этом форуме. Желаю вашей стране выиграть "Евровидение". Думаю, у вас получится, Беларусь должна его принять. И мне кажется, что он должен пройти в Витебске. Ведь не всегда конкурс принимают столицы", - добавил поп-король.-0-

Звезда Филиппа Киркорова зажглась в фестивальном Витебске Звезда нового лауреата специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" стала 16-й на Площади звезд и открыта сразу после торжественного поднятия флага фестиваля.