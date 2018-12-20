Лолита выступила в Могилеве

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера в Ледовом дворце Могилева прошел повторный сольный концерт Лолиты, сообщает портал MogilevNews.by .

Перед выступлением певица сказала, что на этот раз "все будет хорошо". Она исполнила свои новые песни и любимые всеми хиты. А еще Лолита призналась, что ей очень нравится Могилев и местные магазины.

Напомним, сольный концерт Лолиты должен был пройти в Могилеве месяц назад, однако из-за плохого самочувствия певица покинула сцену и обратилась за медицинской помощью к могилевским врачам. После этого артистка была вынуждена вернуться в Москву.-0-