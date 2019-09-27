Лондонский Королевский филармонический оркестр откроет фестиваль Башмета

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский Королевский филармонический оркестр впервые приехал в Минск и сегодня вечером откроет XIV Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщил художественный руководитель фестиваля Ростислав Кример, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направил приветствие участникам ХIV Международного фестиваля Башмета Александр Лукашенко выразил убежденность, что нынешний праздник, афишу которого украшают известные во всем мире имена, продолжит свои добрые традиции и порадует прекрасными концертами.

"Это культурное событие можно по праву назвать историческим. В Минск впервые в полном составе приехал Лондонский Королевский филармонический оркестр, - подчеркнул Ростислав Кример. - 80 выдающихся музыкантов прилетели на один день в белорусскую столицу. И сегодня вечером во Дворце Республики они исполнят шедевры мировой классики Бетховена, Листа и Брамса. Такой масштабный проект стал возможен благодаря поддержке официального партнера мероприятия - авиакомпании "Белавиа". Можно будет услышать одновременно ряд уникальных скрипок".

В концерте будут исполнены "Симфония №2" Людвига ван Бетховена, Концерт для фортепиано с оркестром №1 Ференца Листа и "Симфония №1" Иоганнеса Брамса под руководством всемирно известного дирижера из Венесуэлы Рафаэля Пайяре, который сотрудничает с ведущими оркестрами мира, включая Венский филармонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. В этом сезоне маэстро будет выступать с Мюнхенским филармоническим оркестром, Лос-Анджелесским, Чикагским филармоническими оркестрами и многими другими. С июля 2019 года Рафаэль Пайяре является музыкальным руководителем Симфонического оркестра Сан-Диего.

XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми" фестиваль будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате.

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