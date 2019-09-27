Лондонский Королевский филармонический оркестр откроет фестиваль Башмета

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский Королевский филармонический оркестр впервые приехал в Минск и сегодня вечером откроет XIV Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщил художественный руководитель фестиваля Ростислав Кример, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это культурное событие можно по праву назвать историческим. В Минск впервые в полном составе приехал Лондонский Королевский филармонический оркестр, - подчеркнул Ростислав Кример. - 80 выдающихся музыкантов прилетели на один день в белорусскую столицу. И сегодня вечером во Дворце Республики они исполнят шедевры мировой классики Бетховена, Листа и Брамса. Такой масштабный проект стал возможен благодаря поддержке официального партнера мероприятия - авиакомпании "Белавиа". Можно будет услышать одновременно ряд уникальных скрипок".
В концерте будут исполнены "Симфония №2" Людвига ван Бетховена, Концерт для фортепиано с оркестром №1 Ференца Листа и "Симфония №1" Иоганнеса Брамса под руководством всемирно известного дирижера из Венесуэлы Рафаэля Пайяре, который сотрудничает с ведущими оркестрами мира, включая Венский филармонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. В этом сезоне маэстро будет выступать с Мюнхенским филармоническим оркестром, Лос-Анджелесским, Чикагским филармоническими оркестрами и многими другими. С июля 2019 года Рафаэль Пайяре является музыкальным руководителем Симфонического оркестра Сан-Диего.
XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми" фестиваль будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате.
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