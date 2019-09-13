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Культура
13 сентября 2019, 10:46

Лондонский Королевский филармонический оркестр откроет фестиваль Юрия Башмета 27 сентября

Лондонский Королевский филармонический оркестр. Фото crocus-hall.ru
Лондонский Королевский филармонический оркестр. Фото crocus-hall.ru

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский Королевский филармонический оркестр откроет XIV Международный фестиваль Юрия Башмета в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

"По приглашению художественного руководителя фестиваля, известного белорусского пианиста и дирижера Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы снова выступят блистательные музыканты из разных стран мира, - рассказали организаторы. - Кроме звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", фестиваль, как всегда, будет окрашен мировыми премьерами и кроссовер-проектами в необычном формате. Так, 27 сентября в Большом зале Дворца Республики состоится историческое культурное событие - выступление Королевского филармонического оркестра Лондона в полном составе".

Будут исполнены "Симфония №2" Людвига ван Бетховена и "Симфония №1" Иоганнесса Брамса под руководством всемирно известного дирижера из Венесуэлы Рафаэля Пайяре, который сотрудничает с ведущими оркестрами мира, включая Венский филармонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. В этом сезоне маэстро будет выступать с Мюнхенским филармоническим оркестром, Лос-Анджелесским, Чикагским филармоническими оркестрами и многими другими. С июля 2019-го Рафаэль Пайяре является музыкальным руководителем Симфонического оркестра Сан-Диего. Кроме того, ожидается, что с Королевским филармоническим оркестром может выступить и Ростислав Кример.

Королевский Филармонический Оркестр был образован в 1946 году Сэром Томасом Бичемом. В 1960-е оркестр был удостоен статуса "Королевский" специальным указом Елизаветы II. В 1964 году Игорем Стравинским совместно с Королевским филармоническим оркестром была записана опера "Похождения повесы". За более чем 60 лет существования этот коллектив стал не только ведущим классическим коллективом мира, но и постоянно демонстрировал открытость ко всему новому - это и оригинальное прочтение музыкальной классики, и оркестровые аранжировки музыки, и совместные записи с группами Pink Floyd, U2, ABBA, Queen, и Oasis. Знаменитый гимн Лиги чемпионов УЕФА также был записан именно Королевским филармоническим оркестром. Его дирижерами в разное время были Андрэ Превин, Владимир Ашкенази, Юрий Темирканов и Шарль Дютуа.

XIV Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске с 27 сентября по 12 октября. В лучших залах белорусской столицы выступят музыканты из разных стран мира.-0-

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