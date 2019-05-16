Лошицкая усадьба приглашает 18 мая в светский салон второй половины XIX века

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лошицкий усадебно-парковый комплекс 18 мая продемонстрирует традиции проведения светского салона второй половины XIX века, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

"Атмосферу светского салона в Ночь музеев создаст музыкальная программа "В тенистых аллеях старого парка", где прозвучат лирические вокальные и инструментальные произведения в исполнении талантливых учащихся Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Глинки, - рассказали организаторы. - Музыкальную программу разнообразят увлекательные истории о танцах и моде середины ХІХ века от преподавателей и участников студии Le Camargo, а также показательные выступления и танцевальные мастер-классы".

Завершит программу увлекательный квест по экспозиции Лошицкой усадьбы. В здании приусадебного флигеля также на протяжении всего вечера будет работать игровая зона, в которой посетители смогут приобщиться к традиционным салонным забавам второй половины XIX века - буриме, скраблу, шарадам. А в выставочном зале усадебного дома размещена экспозиция "Белорусский бриллиант в короне палладиумных икон православия".

Кроме того, в 12 часов дня 18 мая состоится презентация книги белорусского историка и писателя Юрия Курьяновича "Старасвецкая Лошыца". "В этом издании усадьба не только исторический памятник, но и своеобразный "портал во времени", попав в который можно оказаться в XIX или XVIII веке, побродить по старинным аллеям, ощутить звуки дома времен Прушинских и познакомиться с людьми, которые гостили в имении, - отметили организаторы. - Также можно будет подробнее узнать об исторических фактах Лошицы, относящихся к советскому времени, когда в усадьбе работали ученые-селекционеры, и к периоду времен Великой Отечественной войны".

Лошицкий усадебно-парковый комплекс - один из уникальных историко-культурных объектов Минска. Усадебный парк, флигель и комплекс хозяйственных построек в окружении старинного парка создают атмосферный ансамбль, пропитанный историей Беларуси.-0-