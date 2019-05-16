Лошицкая усадьба проведет "Майские музыкальные вечера"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Майские музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе" пройдут 18, 25 мая и 1 июня, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.
"Лошицкий усадебно-парковый комплекс в третий раз приглашает меломанов на цикл мероприятий с программой, которая окунет участников в атмосферу музыкальных салонов ХІХ века. Спустя десятилетия в большой гостиной усадебного дома зазвучат популярные произведения известнейших композиторов минувших эпох", - рассказали в музее.
"Майские вечера" 18 мая, в "Ночь музеев", откроет программа "В тенистых аллеях старого парка". 25 мая гостей Лошицкой усадьбы ожидает концерт "В сиянье теплых майских дней", а завершит цикл программа "Эти летние ночи". Во время вечеров прозвучат изысканные вокальные и лирические произведения Станислава Монюшко, проникновенно тонкая музыка Петра Чайковского, Эдварда Грига, Клода Дебюсси, Макса Бруха, романсы на стихи Александра Пушкина.
Посетители смогут насладиться чарующими произведениями в исполнении талантливых учащихся Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки и преподавателей, а также солистов Белорусского государственного академического музыкального театра и Белорусской государственной филармонии.-0-
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