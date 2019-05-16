Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 мая 2019, Чт
+15°C
Сплошная облачность EUR 2.3417
USD 2.0889
RUB 3.2378
Главное
Фото из архива Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы
Президент
В Беларуси планируют усилить контроль за экспортом стратегически важных товаров
Общество
"BitOffice" – новый онлайн-сервис для регистрации вашего бизнеса
Общество
РЕПОРТАЖ: Чем удивят зрителей участники второго полуфинала "Евровидения-2019"
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Горках задержали крупного валютчика
19:02 Происшествия
Фестиваль бега в поддержку детей с инвалидностью состоится в Лошицком парке 19 мая
18:37 Регионы
Движение по ул. Уманской в Минске закроют в выходные
18:31 Регионы
Лошицкая усадьба проведет "Майские музыкальные вечера"
18:29 Культура
Марихуану, насвай и альфа-PVP обнаружили в квартире у гомельчанина
18:25 Происшествия
В Беларуси внедряют автоматизированную систему персональных данных пассажиров воздушных судов
18:19 Общество
Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете
18:18 Спорт
Возможность риелторов получать истории лицевых счетов планируют закрепить законодательно
18:13 Общество
3D-модели исторических зданий Гродно будут создавать в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
18:11 Технологии
Беларусь и Польша на межмидовских консультациях обсудили двусторонние отношения и по линии ЕС
18:05 Политика
Участие в международном турнире по ММА в Минске примут спортсмены из 7 стран
17:53 Спорт
Индийские бизнесмены готовы инвестировать $10 млн в экономику Витебской области
17:51 Регионы
Компании из Нидерландов намерены развивать сотрудничество с регионами Беларуси в сфере АПК
17:28 Регионы
МАРТ: пассажир такси вправе отказаться от оплаты поездки с выключенным таксометром
17:27 Общество
Лошицкая усадьба приглашает 18 мая в светский салон второй половины XIX века
17:27 Культура
Беларусь представила крупнейшую национальную экспозицию на сельскохозяйственной выставке в Баку
17:09 Экономика
Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве
17:04 В мире
Уголовное дело возбуждено в Бресте по факту убийства младенца
16:59 Происшествия
Пять соглашений о сотрудничестве подписаны на экономическом форуме в Витебске
16:56 Регионы
Установлены тарифы на услуги техоператора системы мониторинга общественной безопасности
16:50 Общество
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Год малой родины Год малой родины
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лошицкая усадьба проведет "Майские музыкальные вечера"

Культура 16.05.2019 | 18:29
Лошицкая усадьба. Фото из архива
Лошицкая усадьба. Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Майские музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе" пройдут 18, 25 мая и 1 июня, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

"Лошицкий усадебно-парковый комплекс в третий раз приглашает меломанов на цикл мероприятий с программой, которая окунет участников в атмосферу музыкальных салонов ХІХ века. Спустя десятилетия в большой гостиной усадебного дома зазвучат популярные произведения известнейших композиторов минувших эпох", - рассказали в музее.

"Майские вечера" 18 мая, в "Ночь музеев", откроет программа "В тенистых аллеях старого парка". 25 мая гостей Лошицкой усадьбы ожидает концерт "В сиянье теплых майских дней", а завершит цикл программа "Эти летние ночи". Во время вечеров прозвучат изысканные вокальные и лирические произведения Станислава Монюшко, проникновенно тонкая музыка Петра Чайковского, Эдварда Грига, Клода Дебюсси, Макса Бруха, романсы на стихи Александра Пушкина.

Посетители смогут насладиться чарующими произведениями в исполнении талантливых учащихся Минского государственного музыкального колледжа имени М. Глинки и преподавателей, а также солистов Белорусского государственного академического музыкального театра и Белорусской государственной филармонии.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
анонс, концерт, Минск, музыка
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Двери
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3417 BYN 2.34 BYN 2.343 BYN
USD
2.0889 BYN 2.087 BYN 2.091 BYN
RUB
3.2378 BYN 3.233 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы
Все видео

Фотоновости

Пожарный-спасатель из Бобруйска планирует установить очередной рекорд Гиннесса
Все фото

Инфографика

Портрет белорусской семьи В 2018 году в Беларуси заключено 60 714 браков. Количество браков на 1000 человек населения - 6,4*.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время согласования Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы
Лукашенко потребовал увеличить продажу цемента на внешние рынки
Лукашенко о преподавании в вузах: надо ближе к жизни готовить студентов
Политика
Фото из архива Представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства
Беларусь и Польша на межмидовских консультациях обсудили двусторонние отношения и по линии ЕС
Вопрос о назначении генсека ОДКБ будет решаться 22 мая - Семериков
Экономика
Фото из архива Переговоры по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в РФ продолжаются на всех уровнях - Минфин
Беларусь представила крупнейшую национальную экспозицию на сельскохозяйственной выставке в Баку
Эффективность расходования бюджета СГ обсудят на VI Форуме регионов Беларуси и России
Происшествия
На месте происшествия. Фото Брестского областного управления МЧС Легковушка столкнулась с грузовиком в Каменецком районе
В Горках задержали крупного валютчика
Марихуану, насвай и альфа-PVP обнаружили в квартире у гомельчанина
Общество
Малашко: важно обеспечить быструю и качественную медпомощь жителям малых населенных пунктов
В Беларуси внедряют автоматизированную систему персональных данных пассажиров воздушных судов
Возможность риелторов получать истории лицевых счетов планируют закрепить законодательно
Регионы
Фото из архива Третья линия Минского метрополитена объявлена городской молодежной стройкой
Афиша выходного дня: Ночь музеев, "Viva Ровар" и огненный праздник в Лидском замке
Фестиваль бега в поддержку детей с инвалидностью состоится в Лошицком парке 19 мая
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете
Участие в международном турнире по ММА в Минске примут спортсмены из 7 стран
Гандболисты БГК в Кубке Белгазпромбанка сыграют с командами из Австрии, Франции и Финляндии
Технологии
Фото из архива Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
3D-модели исторических зданий Гродно будут создавать в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
В Париже через 5 лет может появиться воздушный городской транспорт
В мире
Владимир Зеленский. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА Верховная рада Украины назначила дату инаугурации Зеленского
Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве
Ангела Меркель уйдет из политики после 2021 года
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Киану Ривз оставил отпечатки ладоней и ног возле театра в США
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
Лера Кудрявцева удивила фото с молодым мужем
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия