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Лучшие батлеечные и кукольные театры из 5 стран примут участие в фестивале "Нябёсы" в Минске

Культура 28.12.2018 | 18:03
Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" пройдет c 10 по 13 января 2019 года в Минске. В образовательном центре Свято-Елисаветинского монастыря соберутся лучшие батлеечные и кукольные театры из 5 стран. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Заявки на участие в проекте поступили от 40 коллективов. Более половины - иностранные претенденты. Среди белорусских кукольников наиболее активно себя проявили театры из Брестской, Гродненской, Минской областей. В итоге для участия в конкурсной программе отобраны 15 коллективов из Беларуси, Литвы, России, Украины, Эстонии.

Спектакли будет оценивать профессиональное жюри - актеры, театральные критики, научные деятели и искусствоведы. Победителей определят в следующих номинациях: "За лучший спектакль" (Гран-при фестиваля), "За лучший дебют", "За лучшее раскрытие духовно-нравственного содержания спектакля", "За лучшее актерское исполнение" и других.

"С помощью добрых и красочных батлеечных представлений участники мероприятия помогают зрителям увидеть прекрасное, вечное, истинное. Цель проекта - развитие традиционного батлеечного и кукольного театрального искусства, укрепление международных культурных связей, приобщение к театральному искусству подрастающего поколения и поддержка одаренной молодежи", - рассказали организаторы.

Для сохранения историко-культурного, духовного наследия и повышения профессионального мастерства любительских коллективов из регионов ежегодно организовывается методический день, посвященный теме батлеечного искусства. В этом году "Школа батлейки" пройдет 9 января. Целью семинара является создание условий для развития батлеечных самодеятельных театров, творческий самореализации подрастающего поколения. "Школа батлейки" на фестивале "Нябёсы" организовывается в третий раз. За прошедшие два года благодаря семинару многие участники усовершенствовали, а некоторые организовали работу театрально-батлеечного коллектива в своих регионах. Интерес к участию в школе проявили театралы из России и Украины.

Помимо насыщенной конкурсной программы в период проведения фестиваля для зрителей будут организованы тематические круглые столы, выставки и творческие встречи. Самые юные гости смогут не только увидеть сказочные представления, но и попробовать себя в роли кукольников, художников и ремесленников на мастер-классах.

Ежегодно международный рождественский фестиваль "Нябёсы" выполняет благотворительную миссию. Для людей, борющихся с болезнями, и детей, оставшихся без попечения родителей, проходит благотворительная акция "Свет души - добродетель", ставшая традиционной. Акция стартовала 16 октября и продлится до конца фестиваля. Кукольные мастера радуют своим творчеством людей, находящихся в больницах, воспитанников интернатов и домов престарелых.

Учредители V Международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" - Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в его проведении оказывают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.

Фестиваль был включен в список мероприятий программы сотрудничества между Министерством культуры Беларуси и Белорусской православной церковью на 2018-2021 годы. Одним из его направлений станет тема Года малой родины.-0-

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