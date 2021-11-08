Лучшие дипломные работы выпускников БГУКИ представят на выставке в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку дипломных работ выпускников Белорусского государственного университета культуры и искусств представят 10 ноября в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в учреждении.
В экспозиции - дипломные проекты студентов факультета художественной культуры кафедры народного декоративно-прикладного искусства. Выпускники презентуют авторские творения в различных видах и направлениях современного декоративно-прикладного искусства, таких как: керамика, ткачество, батик. По словам организаторов, эти работы были собраны за период обучения студентов в университете.
"Молодые авторы создали современные произведения декоративно-прикладного искусства с учетом народных традиций, веяниями актуального искусства, используя при этом новые формы самовыражения. Работы для выставочного проекта отбирались при содействии ведущих преподавателей кафедры", - отметили организаторы.
Кафедра декоративно-прикладного искусства БГУКИ более 25 лет осуществляет педагогическую, воспитательную и научно-исследовательскую деятельность в области народного искусства. За этот период было подготовлено значительное количество высокопрофессиональных специалистов, занимающихся педагогической, творческой и научной деятельностью в Беларуси. Выпускники продолжают работу по возрождению, сохранению, развитию и трансляции традиционного народного искусства в социокультурной сфере современного общества. Кафедра сотрудничает со многими производственными, научными и учебными заведениями ближнего зарубежья. Регулярно проводит художественные выставки и конкурсы.
Экспозиция будет работать по 30 ноября.-0-