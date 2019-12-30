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21:41
Во Франции забастовщики на несколько часов заблокировали въезд в порт Бордо
В мире
21:28
Минтранс перераспределил разрешения на перевозки в Польшу
Общество
21:05
Школа юного филолога БГУ 3 января открывает новый образовательный сезон
Общество
20:54
Судэксперты трех районов Минска переехали в новое здание
Регионы
20:25
В Эфиопии в ДТП с двумя автобусами погибли 27 пассажиров
В мире
20:18
Реконструкция пункта пропуска "Урбаны" будет завершена в 2020 году
Регионы
20:15
К Маврикию приближается суперциклон
В мире
19:43
Лучшие фото БЕЛТА - 2019
Культура
19:41
Шейман посетил Руденскую вспомогательную школу-интернат
Регионы
19:33
Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Экономика
19:24
ФОТОФАКТ: В Гродно 30 декабря открыли новый детский дом семейного типа
Регионы
18:59
Лукашенко и Путин договорились о действиях по решению вопроса с поставками нефти и газа
Президент
18:34
Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
В мире
18:33
Единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в Беларуси получат около 20 тыс. человек
Общество
18:09
"Плохой Санта": мужчина в накладной бороде украл камеру в гродненском магазине
Происшествия
17:52
Белстат изучил потоки туристов и товаров в пунктах пропуска
Общество
17:44
"Белоруснефть-Сибирь" расширит сотрудничество с крупными игроками российского нефтяного бизнеса
Экономика
17:42
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Токаевым
Президент
17:41
Сергей Шпарло назначен начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
Президент
17:40
У Министерства по налогам и сборам появились флаг и знак отличия
Президент
17:39
Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы
Президент
17:38
Утверждены новые тарифы на ЖКУ - какие услуги подорожают в 2020 году
Президент
17:37
В Беларуси упростили административные процедуры. Что меняется для водителей, усыновителей и иностранцев?
Президент
17:34
Срок безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года
Политика
17:22
Новую пограничную заставу "Каменный Лог" открыли на границе с Литвой
Общество
17:17
Инвестиционный проект по производству счетчиков воды будет реализован в Жодино
Экономика
17:14
БЖД расширит перечень поездов, электронный билет на которые можно купить за 15 минут до отправления
Общество
17:13
Футбольный манеж под воздушным куполом открыли в Могилеве
Регионы
17:07
В Брестском районе пенсионер нашел немецкие патроны и спрятал их в дровах
Происшествия
17:00
Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине
Общество
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Культура
30 декабря 2019, 19:43
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В Беларуси упростили административные процедуры. Что меняется для водителей, усыновителей и иностранцев?
Лучшие фото БЕЛТА - 2019
Лукашенко и Путин договорились о действиях по решению вопроса с поставками нефти и газа
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"В умелых руках звучит как оркестр" - одаренной молодежи подарили ценную арфу
Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани
Госсекретарь США 4 января посетит с визитом Беларусь
Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине
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