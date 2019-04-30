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Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле
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В мире
Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович
16:53
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16:49
Общество
Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти
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16:44
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ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов
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Общество
В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
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Пункт пропуска "Видзы" станет международным
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Регионы
Метеорит упал на дом в Коста-Рике
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Евгений Владимиров: моя мечта - открыть в Минске Дом джаза
16:14
Культура
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
16:03
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Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Культура
30.04.2019 | 16:44
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в апреле по адресу:
http://best-photo.belta.by/april2019
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Участники международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ посетили индустриальный парк "Великий камень"
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XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 2 по 4 мая.
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Президент
Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
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Беларусь намерена усилить свою роль в развитии трансъевразийской экономической сопряженности
Интервью
Андрей Филипенко
Национальное кадастровое агентство о планах по реализации проекта Тwinning
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Тао Хоу
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Дмитрий Шамко
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Комментарии
Александр Шумилин
Как в Беларуси развивается система интеллектуальной собственности
Интервью
Владимир Шабан
Каждую программу Белгосцирка смотрю минимум 20 раз
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В Гомельской области проведут профсоюзные уроки в школах и презентуют тематический троллейбус
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Хоккеисты сборной Беларуси с победы над Литвой стартовали на ЧМ в дивизионе I
Юные шахматисты из Бобруйска выиграли республиканские соревнования "Белая ладья"
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Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
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10 апреля
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
Круглый стол
Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля
Современной школе – современные программы и учебники
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
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2 мая, 14:00
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Пресс-конференция
Александр Шумилин,
Сергей Шлычков
29 апреля
О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах
Пресс-конференция
Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко
25 апреля
Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег
23 апреля
Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Пресс-конференция
Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк
16 апреля
Особенности вступительной кампании - 2019
Пресс-центр
Пресс-конференция
Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков
2 мая, 14:00
Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации
Пресс-конференция
Александр Шумилин,
Сергей Шлычков
29 апреля
О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах
Онлайн-конференция
Вадим Иосуб
29 апреля
Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях
Пресс-конференция
Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко
25 апреля
Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег
23 апреля
Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
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Экономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
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Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
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