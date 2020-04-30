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Новости
17:30
Главврач 6-й больницы Минска: резерв аппаратов ИВЛ пока полностью не задействован
Регионы
17:15
Дмитрий Шульга возглавил юниорскую сборную Беларуси по хоккею
Спорт
17:04
В Минске по бульвару Шевченко 1-3 мая ограничат движение транспорта
Регионы
17:01
Годовая инфляция в I квартале ускорилась из-за негативных внешних факторов - Нацбанк
Экономика
16:59
РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков
Общество
16:50
ФОТОФАКТ: Весна в лесопарке "Пышки" в Гродно
Регионы
16:48
Лицеисты МЧС совместно с суворовцами записали видео в поддержку белорусских медиков
Общество
16:46
В Слуцком районе пьяный мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ
Происшествия
16:42
ТЦСОНы и волонтеры выполнили почти 10,6 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств
Общество
16:36
Жалоб на таксистов в налоговую стало больше - МНС о проверках и частых нарушениях
Происшествия
16:31
Цена на площадку возле светомузыкального фонтана в Бресте возросла на аукционе в 230 раз
Регионы
16:20
Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат
Общество
16:03
Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае
Регионы
15:53
ФОТОФАКТ: ТРЦ Galleria доставляет горячее питание сотрудникам 3-й подстанции скорой помощи в Минске
Регионы
15:46
Реконструкцию мемориала "Рыленки" завершают в Дубровенском районе
Регионы
15:45
Эксперты ООН призвали США отменить санкции против Кубы
В мире
15:40
В Витебске лицеист подделал справку для бесплатного проезда в транспорте
Происшествия
15:38
Союзные парламентарии проведут видеомост к 75-летию Победы
Общество
15:37
В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности
Экономика
15:35
В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача - медик
Регионы
15:32
Музей истории ВОВ готовит выставку "Герои войны на Красной площади"
Культура
15:18
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Культура
15:16
Важно соблюдать все элементарные меры безопасности - врач районной больницы
Регионы
15:05
ФОТОФАКТ: Весенний сезон сбора чая в Китае
Калейдоскоп
14:49
В Чашникском районе мужчина застрелил кабана: возбуждено уголовное дело
Происшествия
14:47
Городокское райпо будет ликвидировано
Регионы
14:46
БКК договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну
Экономика
14:42
Нелегальную партию спирта изъяли в Добрушском районе
Происшествия
14:40
Браславские музейщики разработали новые туристические маршруты по озерному краю
Регионы
14:37
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции
В мире
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30 апреля 2020, 15:18
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Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая
В Беларуси выздоровели и выписаны 2386 пациентов с COVID-19
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В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности
РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков
Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае
Важно соблюдать все элементарные меры безопасности - врач районной больницы
Нацбанк: новшества по кредитам направлены на защиту прав клиентов банков
Месяц российской самоизоляции, или Почему пока не дает результатов карантин
БОКК начало кампанию по сбору проднаборов для наиболее подверженных COVID-19
Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте
В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
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