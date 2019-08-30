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19:09
МАЗ представит новинки производства на выставке COMTRANS в Москве
Экономика
18:25
Беларусь рассматривает возможность расширения межпарламентских контактов со странами Северной Европы
Политика
18:11
В КНДР внесли поправки в Конституцию о полномочиях Ким Чен Ына
В мире
18:11
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Культура
17:56
Краснокнижный колокольчик обнаружили в Беловежской пуще
Регионы
17:40
Неизвестные от имени МАРТ рассылали предпринимателям уведомления о включении в план проверок
Общество
17:31
Студенты гомельских вузов во время детективного квеста поборются за три квадрокоптера
Регионы
17:27
Рюкзаки с канцтоварами от БРСМ получат более 220 детей Гомельской области
Регионы
17:26
Витебская область завершила уборку колосовых
Регионы
17:08
В Ивацевичском районе сын украл у отца $3,8 тыс.
Происшествия
16:51
Беларусь примет участие в Молодежном климатическом саммите ООН
Общество
16:45
Молодежные экипажи намолотили более 588 тыс. т зерна
Общество
16:32
На гомельчанина заведено уголовное дело за убийство бездомного котенка
Происшествия
16:23
Белорусские дзюдоисты Никита Свирид и Даниэл Мукете выбыли из медальной гонки ЧМ в Токио
Спорт
16:21
Требования к расписанию и режиму учебных занятий в школах оптимизировали в Беларуси
Общество
16:10
Патрисия Кросби из Канады стала 80-тысячным безвизовым туристом в Гродно в 2019 году
Регионы
15:56
Почти 100 куб.м леса незаконно вырубили в Светлогорском районе
Регионы
15:55
Аграрии семи районов Гомельской области начали уборку картофеля
Регионы
15:41
Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси
Технологии
15:38
Мужчина в Минске выманивал у людей деньги под видом частного детектива
Происшествия
15:38
Open-классы для активных семей "ПапаPro" пройдут 14 сентября в Минске
Афиша
15:26
Все районы Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос
Регионы
15:24
"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью
Экономика
15:24
Более 4 тыс. школьников из 22 стран посетили в "Зубренке" выставку "Вселенная интернета"
Общество
15:13
Определились составы групп футбольной Лиги Европы
Спорт
15:08
Персональный компьютер или консоль: аргументы в пользу каждого
Технологии
15:08
Тест для родителей: "Что вы помните из школьной программы?"
Калейдоскоп
14:57
Роттердам станет столицей "Евровидения" в 2020 году
В мире
14:54
"Белнефтехим": в долгосрочной перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо
Экономика
14:50
Пьяный водитель под Слуцком пытался скрыться от ГАИ
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Культура
30 августа 2019, 18:11
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в августе по адресу:
http://best-photo.belta.by/august2019
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