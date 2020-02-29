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11:49
Портреты ключевых личностей в истории Минска представят в столичной ратуше
Афиша
11:33
В Китае почти половина заразившихся коронавирусом выздоровели
В мире
11:19
Три человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве
В мире
11:12
Песня VAL должна понравиться европейской публике - член жюри нацотбора на "Евровидение"
Культура
10:53
Огромные блины испекут на Масленицу в Столбцовском районе
Афиша
10:41
Мерааи: у представителя Беларуси на "Евровидении-2020" стильный номер и запоминающаяся песня
Культура
10:35
Блин-pаrty, гонки на метлах и дефиле с коромыслом - масленичные гуляния пройдут в Гомеле
Афиша
10:22
В Минске автобус столкнулся с легковушкой
Происшествия
10:02
"Трымай блінок, кладзі ў раток": как отпразднуют Масленицу в Могилеве
Афиша
09:49
Пять человек погибли из-за ливней в Перу
В мире
09:44
БГК имени Мешкова завершит сезон Лиги чемпионов встречей с "Порту"
Спорт
09:26
"Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у "Автодора" в матче Единой лиги ВТБ
Спорт
09:17
Лучшие фото БЕЛТА в феврале
Культура
09:04
Спринтами в "Раубичах" продолжится открытый ЧЕ по биатлону
Спорт
09:01
Минздрав рассказал, зачем палатки у Минской инфекционной больницы
Общество
09:00
Картина дня: съезд Федерации профсоюзов, испытания белорусской ракеты и Масленица в архивных фото БЕЛТА
Общество
01:12
В столице под колеса автомобиля попал пешеход
Происшествия
00:59
В Пакистане столкнулись поезд и автобус – погибли не менее 30 человек
В мире
00:45
VAL: победить в нацотборе на "Евровидение-2020" помогла поддержка команды и зрителей
Культура
00:30
Возле Астрахани потерпел крушение вертолет
В мире
00:01
VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020"
Культура
28.02.20
28.02.20
23:46
Белорус Роман Романов занял 6-е место в гонке по очкам на ЧМ по велоспорту на треке в Берлине
Спорт
28.02.20
23:30
В Берлине из-за коронавируса отменяют выставку туристических услуг ITB
В мире
28.02.20
23:14
Хоккеисты "Немана" повторно обыграли "Могилев", "Юность" уступила "Локомотиву" в серии плей-офф Кубка Президента
Спорт
28.02.20
22:57
В Москве четыре человека получили химические ожоги в бассейне с сухим льдом – двое из них погибли
В мире
28.02.20
22:28
У Лионского вокзала в Париже произошли пожар и беспорядки
В мире
28.02.20
22:01
Стартовал финал нацотбора на "Евровидение-2020"
Культура
28.02.20
21:56
Футболисты "Айнтрахта" стали последними участниками 1/8 финала Лиги Европы
Спорт
28.02.20
21:37
Китай направил в Иран группу специалистов для борьбы с коронавирусом
В мире
28.02.20
21:31
Такси столкнулось с легковушкой в Минске
Происшествия
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29 февраля 2020, 09:17
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http://best-photo.belta.by/february2020
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Новости рубрики Культура
Песня VAL должна понравиться европейской публике - член жюри нацотбора на "Евровидение"
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