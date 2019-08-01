Лучшие фото БЕЛТА в июле

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Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения - Лукашенко
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Зерновые убраны в Беларуси более чем с 50% площадей
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В Беларуси прорабатываются новые меры по строительству жилья для минчан в городах-спутниках
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12:07
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11:47
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ФОТОФАКТ: Слона в натуральную величину построили из 30 тыс. батареек
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Механизатор из Мостовского района слил из трактора более 800 литров дизтоплива
11:44
Происшествия
Главный тренер сборной Беларуси по самбо покидает свой пост
11:33
Спорт
Минский район и район Юйбэй китайского Чунцина стали побратимами
11:33
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11:31
Происшествия
В китайском Чунцине к концу 2020 года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка
11:26
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11:25
Общество
Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран
11:18
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Культура
01.08.2019 | 11:15
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Прекращено производство по делу о банкротстве Горынского агрокомбината
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Зерновые убраны в Беларуси более чем с 50% площадей
Средняя стоимость квадратного метра жилья в I полугодии составила Br1053, с господдержкой - Br880
Беларусь в 2020 году сможет ввезти 20 тыс. т свинины и 10 тыс. т курятины - ЕЭК
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Модернизация "Олимпийки", строительство порта и аэроэкспресс в Национальный аэропорт - что ждет дорожную отрасль Беларуси
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Виктор Ловгач
Мгновение и марафон
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Дэвид Гарретт
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Первые матчи Кубка Беларуси по хоккею состоятся в семи городах
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Инна Гаврильчик,
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Пресс-конференция
Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
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Пресс-конференция
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Андрей Мурашов,
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Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов
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Пресс-конференция
Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско
25 июля
Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Пресс-конференция
Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова
24 июля
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Круглый стол
Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
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