Лучшие фото БЕЛТА в июне

Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Версия для слабовидящих
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Парад в День Независимости-2019
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
2 июля 2019, Вт
+18°C
EUR
2.3117
USD
2.0471
RUB
3.2371
Детский отдых
Год малой родины
Индустриальный парк "Великий камень"
Меню
Президент
Лукашенко: у нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией
Лукашенко: во имя своей независимости мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений
Лукашенко на закрытии II Европейских игр: это было торжество ярких впечатлений и сильных эмоций
Лукашенко поручил создать в Беларуси банк данных волонтерского движения
Лукашенко поздравил велосипедистку Татьяну Шаракову с завоеванием золотой медали II Европейских игр
Политика
Беларусь намерена расширить работу с диаспорой в сферах образования, туризма и экономики
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
Совет Республики направил в правительство предложения по белорусско-российской интеграции
Парламентарии СГ и ОДКБ провели совместные слушания по международной проблематике
Рахмон: отношения Беларуси и Таджикистана имеют тенденцию к поступательному развитию
Экономика
В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
Дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию ввели в Беларуси
S&P подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне "В/В"
В Беларуси в январе-июне реализовано гособлигаций на $439,1 млн и 79 млн евро
Белорусские специалисты освоили новую технологию добычи нефти в Сибири
Общество
Новая методика оценки ЦТ позволяет лучше ранжировать хорошо подготовленных абитуриентов - Миксюк
Зарплату учителей в Беларуси дифференцируют с помощью бонусов
Более 180 выпускников Университета МЧС получили лейтенантские погоны
Прогноз о приезде на II Европейские игры 30 тыс. иностранных туристов оправдался - Ковальчук
В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
Регионы
ФОТОФАКТ: Акция "Память вечна" прошла на мемориальном комплексе "Урочище Пески"
"Дзень вышыванкі" в Витебской области: мастер-классы по народным ремеслам, селфи и боди-арт
Полоцкая ГЭС перешла в полное ведение РУП "Витебскэнерго"
Выход со станции метро "Московская" будет частично перекрыт 4-31 июля
Более ста школьных ярмарок проведут в Брестской области
Происшествия
В Могилевской области ветер повредил кровли 12 жилых домов и 9 сельхозобъектов
Легковушка наехала на маленького ребенка в Пружанском районе
Черный копатель из Минска продавал оружие коллекционерам
Предъявлено обвинение могилевчанину, жестоко избившему пасынков за нежелание делать уроки
Уголовное дело возбуждено в отношении девушки, сбившей нетрезвого пешехода на ул.Кижеватова в Минске
Технологии
Интернет-портал "Партизаны Беларуси" презентовали в Минске
Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта создадут в "Великом камне"
Директор ПВТ показал вице-премьеру России цифровой воздух и прокатил на виртуальном байке
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
ОАЭ заинтересовали разработки Парка высоких технологий в сфере образования
В мире
В России при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
Неизвестный смертельный вирус распространяется в Боливии
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
При взрыве бензовоза в Нигерии погибли 30 человек
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Тема малой родины станет главной на празднике "Купалье" в агрогородке Александрия
В издательстве "Белорусская энциклопедия" вышла книга о партизанской борьбе и быте в годы ВОВ
Оркестр Михаила Финберга презентует в Островце программу "Песни войны"
Борис Бурда проведет на "Большой бард-рыбалке" конкурс-шоу на лучший бутерброд
Спорт
II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну - Домрачева
Шведский голкипер Юнас Энрот вернулся в ХК "Динамо-Минск"
Белорусские гандболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы
Вера Лапко проиграла в 1/64 финала Уимблдона
Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 квалифицировалась на чемпионат Европы
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Заброшенные здания в плену у природы
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
Вышел трейлер второй части "Джуманджи"
Мексиканский город засыпало двухметровым слоем града
Вокруг планеты: Чемпионат мира по метанию яиц прошел в Великобритании
Тесты
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной
Президент
Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске
Общество
В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
Экономика
Время побед для покупателей "Евроопт": 4 июля состоится розыгрыш 123-го тура игры "Удача в придачу!"!
Общество
Предметное обсуждение предложений по интеграции в СГ может состояться на Форуме регионов в июле
Экономика
Лента новостей
В Гомельской области из-за жары прогнозируют развитие чужеродного насекомого-вредителя
20:49
Регионы
Более 1 тыс. человек приняли участие в мультимедийном флешмобе ОНТ "Гимн 2.0"
20:41
Общество
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
20:38
В мире
Представители БСЖ возложили цветы к монументу матери-патриотки в Жодино
20:13
Общество
Лукашенко присвоил генеральские звания
20:08
Президент
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
20:05
Калейдоскоп
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
19:55
Политика
Приняты дополнительные меры по повышению эффективности социально-экономического комплекса
19:45
Президент
Неизвестный смертельный вирус распространяется в Боливии
19:32
В мире
Учреждения здравоохранения возьмут шефство над памятниками погибшим в годы войны медработникам
19:30
Общество
ЕЭК выработала меры по развитию производства молока и молочной продукции в ЕАЭС
19:27
Экономика
ЕЭК одобрила рекомендацию по производству свинины в ЕАЭС
19:24
Экономика
Об исторической памяти, суверенитете и духовной силе белорусов - выступление Лукашенко ко Дню Независимости
19:17
Президент
Строительство ж/д терминала в "Великом камне" начнется в 2020 году
19:06
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на поставки из Беларуси технического казеина
18:59
Экономика
Посол Украины: день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - великая дата для белорусского народа
18:58
Общество
Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов в Житомир
18:54
Президент
Футболисты и тренеры "Витебска" возложили цветы к городскому мемориалу
18:25
Регионы
Беларусь и Китай обсуждают организацию совместных компаний по перевозке грузов воздушным транспортом
18:17
Экономика
Беларусь организует для детей из Польши и Японии отдых и оздоровление в "Зубренке"
17:55
Президент
Все новости
Темы
День Независимости
Беларусь помнит
Заседание контактной группы по Украине
Индустриальный парк "Великий камень"
Славянский базар в Витебске-2019
Европейские игры - 2019
Все темы
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Культура
02.07.2019 | 15:29
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в июне по адресу:
http://best-photo.belta.by/june2019
.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах!
Теги
БЕЛТА
,
репортаж
,
фотография
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Культура
Кульминацией праздника "Александрия собирает друзей" станет национальное шоу
16:31
Nazareth – 50 ЛЕТ!
13:26
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
12:49
Выставка фотографий деятелей русского балетного искусства пройдет в Минске
08:15
В Минске пройдет специальный показ фильма "Хатико: самый верный друг" по-белорусски со свободным входом для питомцев
13:22
Выставку о символике цвета в народной культуре презентуют на "Славянском базаре в Витебске"
08:42
Книгу "Известные имена Беларуси" презентовали в белорусском посольстве в Китае
29 июня, 18:47
Бюст первого руководителя "Славянского базара" открыли в Витебске
29 июня, 13:25
Заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов отмечает 85-летие
29 июня, 09:39
К списку
Топ-новости
Лукашенко: во имя своей независимости мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений
Родину должны защищать все - Лукашенко прокомментировал споры вокруг нового закона о службе в армии
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Партизанская летопись: парад победителей
Дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию ввели в Беларуси
Зарплату учителей в Беларуси дифференцируют с помощью бонусов
До +23°С ожидается в Беларуси 3 июля
II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну - Домрачева
В Беларуси могут снова разрешить неидентифицированные электронные кошельки
Новая методика оценки ЦТ позволяет лучше ранжировать хорошо подготовленных абитуриентов - Миксюк
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
+12..+14°C
+16..+18°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
Туровский молочный комбинат начал поставки сыров в Японию
"Белпласт" выпустил серию спортивных тренажеров к Европейским играм
Процедура ликвидации Витебского ОАО "КИМ" продлена до 30 августа
Конструкторское бюро "Дисплей" рассчитывает выйти на рынки стран Азии и арабского мира
Малоритский консервный комбинат за неделю закупил 80% планируемого объема клубники
Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении остатка кредита "Криничной"
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен до 1 мая 2021 года
Производство замороженной продукции полного цикла запущено в Оршанском районе
ЗАСО "Дельта Страхование" будет ликвидировано
Гомельский химзавод планирует выйти на максимум производства в 1 млн т удобрений к 2021 году
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.3117 BYN
2.31 BYN
2.316 BYN
USD
2.0471 BYN
2.045 BYN
2.05 BYN
RUB
3.2371 BYN
3.23 BYN
3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Лукашенко: у нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией
Все видео
Фотоновости
Лукашенко: будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве
Все фото
Инфографика
Итоги ЦТ-2019
На централизованное тестирование в Беларуси в 2019 году зарегистрировались 76,9 тыс. человек, из них 47,26% абитуриентов - по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: у нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией
Лукашенко присвоил генеральские звания
Приняты дополнительные меры по повышению эффективности социально-экономического комплекса
Политика
Беларусь намерена расширить работу с диаспорой в сферах образования, туризма и экономики
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Экономика
В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
ЕЭК выработала меры по развитию производства молока и молочной продукции в ЕАЭС
ЕЭК одобрила рекомендацию по производству свинины в ЕАЭС
Происшествия
В Могилевской области ветер повредил кровли 12 жилых домов и 9 сельхозобъектов
Легковушка наехала на маленького ребенка в Пружанском районе
В Брестской области зарегистрирован случай заболевания туляремией
Общество
Новая методика оценки ЦТ позволяет лучше ранжировать хорошо подготовленных абитуриентов - Миксюк
Более 1 тыс. человек приняли участие в мультимедийном флешмобе ОНТ "Гимн 2.0"
Представители БСЖ возложили цветы к монументу матери-патриотки в Жодино
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Дарья Домрачева
II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну
Мнения
Александра Гончарова
Белорусы с юных лет осознают ответственность за сохранение исторической памяти
Мнения
Ирина Костевич
Надо ценить каждое мгновение общения с ветеранами
Мнения
Владимир Шантарович
Каждому спортсмену необходим стержень своих побед
Мнения
Янез Кочианчич
Уровень проведения II Европейских игр превзошел все ожидания
Все комментарии
Комментарии
Белорусская наступательная операция "Багратион" и ее вклад в Великую Победу
Комментарии
От золотых наград Минска - к пьедесталу в Токио
Комментарии
Эксперты о будущем экономики Беларуси и достижении $100 млрд ВВП к 2025 году
Комментарии
Какие виды спорта могут стать медальными для белорусов на II Европейских играх
Комментарии
Спортплощадки, культурные события, фан-зоны, транспорт - как Минск встречает Европейские игры
Все интервью
Интервью
Ирина Мальгина
Предпринимательские экосистемы как основа инновационного развития страны
Интервью
Янез Шкрабец
Беларусь прекрасно организовала II Европейские игры
Интервью
Олег Борисенко
Участок "Дружбы" от Мозыря до польской границы полностью очищен от грязной нефти
Интервью
Леонид Полещук
Как в Беларуси используют энергию солнца, воды и ветра
Интервью
Лев Белоусов
Всегда радуюсь победам белорусов на спортивных соревнованиях
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Экзамен по безопасности
Колумнисты
Виктор Ловгач
Кто десятый?
Колумнисты
Виктор Ловгач
Впервые... не в долларах
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Экзамен для власти
Колумнисты
Виктор Ловгач
Бегать за... мужчинами
Мнения
Дарья Домрачева
II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну
Комментарии
Белорусская наступательная операция "Багратион" и ее вклад в Великую Победу
Интервью
Ирина Мальгина
Предпринимательские экосистемы как основа инновационного развития страны
Мнения
Александра Гончарова
Белорусы с юных лет осознают ответственность за сохранение исторической памяти
Мнения
Ирина Костевич
Надо ценить каждое мгновение общения с ветеранами
Регионы
ФОТОФАКТ: Акция "Память вечна" прошла на мемориальном комплексе "Урочище Пески"
В Гомельской области из-за жары прогнозируют развитие чужеродного насекомого-вредителя
Футболисты и тренеры "Витебска" возложили цветы к городскому мемориалу
Спорт
II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну - Домрачева
Шведский голкипер Юнас Энрот вернулся в ХК "Динамо-Минск"
Белорусские гандболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы
Технологии
Интернет-портал "Партизаны Беларуси" презентовали в Минске
NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения
Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта создадут в "Великом камне"
В мире
В России при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
Неизвестный смертельный вирус распространяется в Боливии
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Заброшенные здания в плену у природы
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
Вышел трейлер второй части "Джуманджи"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Лариса Яшкова
19 июня
Нюансы пенсионного обеспечения
Онлайн-конференция
Вадим Иосуб
29 апреля
Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях
Онлайн-конференция
Андрей Лобович,
Елена Пещенко
9 апреля
Возмещение расходов при командировках: изменения
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик,
Татьяна Путрик
26 марта
Упрощенная система налогообложения: новации 2019 года
Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
25 марта
Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства
Все брифинги
Брифинг
Ольга Герман
12 июня
О новых подходах по предоставлению арендного жилья
Брифинг
Андрей Рыбак
25 марта
О работе Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи
Брифинг
Юрий Дорогокупец
13 марта
О совершенствовании законодательства в сфере жилищных отношений и ЖКХ
Брифинг
Валентина Курсевич
6 марта
О работе Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике
Брифинг
Владимир Станилевич,
Геннадий Акстилович
12 февраля
Особенности организации охраны общественного порядка и медицинского обслуживания на массовых мероприятиях
Все круглые столы
Круглый стол
Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца
14 июня
Современные тенденции рынка труда
Круглый стол
Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская
29 мая
Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Круглый стол
Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко
10 апреля
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
Круглый стол
Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля
Современной школе – современные программы и учебники
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Юрий Миксюк
2 июля
Итоги централизованного тестирования
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
28 июня
О наведении порядка в лесном фонде и правилах сбора ягод и грибов
Пресс-конференция
Андрей Ромашко
20 июня
О новых подходах в управлении и эксплуатации жилья
Пресс-конференция
Андрей Худык
6 июня
Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование
Пресс-конференция
Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий
5 июня
Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок
Пресс-центр
Пресс-конференция
Юрий Миксюк
2 июля
Итоги централизованного тестирования
Пресс-конференция
Валентин Шатравко
28 июня
О наведении порядка в лесном фонде и правилах сбора ягод и грибов
Пресс-конференция
Андрей Ромашко
20 июня
О новых подходах в управлении и эксплуатации жилья
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Лариса Яшкова
19 июня
Нюансы пенсионного обеспечения
Круглый стол
Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца
14 июня
Современные тенденции рынка труда
Газета 7 дней
Огонь в сердцах, вдохновение на аренах
Сюрприз в ромашках и васильках
Вернуть золотое руно
На сайт
Экономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия