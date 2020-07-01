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Новости
12:13
В Японии начались клинические испытания вакцины от коронавируса
В мире
12:10
Развитию Бобруйска уделяется особое внимание - Заяц
Регионы
12:09
Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 июля
Общество
12:06
Производство экологичной посуды из отрубей планируют запустить в Беларуси
Экономика
12:02
Семашко: Беларусь не снимает с повестки дня вопрос компенсации потерь от налогового маневра в РФ
Экономика
12:02
В Беларуси в условиях пандемии увеличился поток транзитных контейнерных перевозок
Экономика
12:02
Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 июля прямые телефонные линии
Общество
11:55
Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы
Общество
11:54
"Минскводоканал" продолжает поадресно мониторить состояние воды с забором проб
Регионы
11:53
В БООР напомнили о минимальных размерах рыбы, при которых разрешен вылов
Общество
11:45
Различия в подходах в борьбе с COVID-19 в Беларуси и России связаны с большими финансовыми возможностями РФ - Семашко
Общество
11:43
Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу
Экономика
11:40
Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей
Общество
11:39
В России за сутки 6556 человек заразились COVID-19
В мире
11:30
Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов
Президент
11:27
Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу не раньше конца года - Семашко
Политика
11:26
В Сенненском районе запустили энергоустановку из 4752 солнечных панелей
Регионы
11:22
Кратковременные дожди и до +30°С прогнозируют в Беларуси 2 июля
Общество
11:22
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Гомельской области
Регионы
11:20
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Культура
11:18
Четверо сотрудников посольства Беларуси в России переболели COVID-19
Общество
11:16
Важно воспитывать у молодежи умение отличать правду от лжи - Алексо
Общество
11:13
Семашко: коронавирус внес серьезные коррективы в празднование Дня Независимости Беларуси в Москве
Общество
11:07
Испытания Великой Отечественной войной выкристаллизовали белорусскую государственность - Беляев
Общество
10:53
Подтвердить наличие лицензии можно с помощью единого реестра
Экономика
10:53
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
Общество
10:50
Карлюкевич: День Независимости 3 июля консолидирует белорусское общество
Общество
10:50
ГАИ Гомельской области предлагает написать сказку о соблюдении правил дорожного движения
Регионы
10:44
Голкипер минского "Динамо" Даниил Шапко впервые попал в сборную тура чемпионата Беларуси
Спорт
10:40
Марзалюк: белорусы - самая антинацистская нация
Общество
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01 июля 2020, 11:20
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Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов
Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей
В Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента с COVID-19
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Развитию Бобруйска уделяется особое внимание - Заяц
Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу
Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы
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Аналитик БИСИ: в дате 3 июля заключено много сакральных для Беларуси смыслов
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Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%
В БООР напомнили о минимальных размерах рыбы, при которых разрешен вылов
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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
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