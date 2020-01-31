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19:29
МАРТ сохранил цены на газ на уровне 2019 года для энергоемких предприятий
Экономика
19:18
Комитет по развитию экспорта и внешнеэкономической интеграции заработает при БелТПП
Экономика
18:47
МАРТ продлил действие предельных максимальных торговых надбавок на гречку до 28 апреля
Экономика
18:32
Комиссия Минздрава создана по факту смерти ребенка в Барановичах
Происшествия
18:32
Для животных в Белгосцирке есть душевые и солярий
Общество
18:28
В Минске с высоты 10 м упала платформа подъемника, трое рабочих травмированы
Происшествия
18:27
Лучшие фото БЕЛТА в январе
Культура
18:05
Итальянка Линда Зингерле выиграла золото в спринтерской гонке на юношеском ЧМ
Спорт
18:00
У жителя Мозыря изъяли более 2,6 кг насвая
Происшествия
17:54
БЖД информирует об изменении движения некоторых поездов
Общество
17:53
Около 500 школьников столицы и Минского района посоревнуются в лингвистическом конкурсе БГУ
Регионы
17:51
Переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС близки к завершению - Шубель
Политика
17:50
В Санкт-Петербурге при разборе завалов обрушившегося комплекса обнаружено тело
В мире
17:46
Минчанин под видом милиционера забирал у прохожих банковские карты и деньги
Происшествия
17:41
Модернизация подстанций и строительство ЛЭП - министр энергетики о планах на перспективу
Экономика
17:37
Дальнобойщика из Узбекистана осудили на 2,5 года колонии за смертельное ДТП под Барановичами
Происшествия
17:34
Следователи ищут очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе
Происшествия
17:28
Фиктивные читатели и кружки: прокуратура проверила работу библиотек и клубов Гродненской области
Регионы
17:28
Российский биатлонист Алексей Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ, белорус Иван Тулатин - 10-й
Спорт
17:25
Туристический потенциал Беларуси презентован на выставке Balttour-2020 в Риге
Общество
17:21
В Нигерии смертница подорвала себя на территории семинарии
В мире
17:16
В Италии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В мире
17:07
Работникам сельхозпредприятия в Браславском районе недоплатили более Br180 тыс. зарплаты
Регионы
17:06
В Брестской области выбросы в атмосферу за год снизились почти на 600 т
Регионы
17:02
Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году
Общество
16:57
Минчанин нелегально торговал стеклоомывающей жидкостью возле МКАД
Происшествия
16:56
Эффектно, технично и невероятно красиво - Белгосцирк представил новое водное шоу
Культура
16:54
Пинчанина оштрафовали на Br1785 за торговлю насваем
Происшествия
16:50
Новый корабль и центр для велотуристов: стало известно о новинках сезона на Августовском канале
Регионы
16:50
В ЕЭК назначен новый министр
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31 января 2020, 18:27
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Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в ноябре по адресу:
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В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко
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