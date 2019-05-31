Лучшие фото БЕЛТА в мае

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Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую
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Число претендентов на пост британского премьера возросло до 12
МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
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Андрей Толмач назначен новым гендиректором ФК "Динамо-Минск"
Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке в 1/32 финала "Ролан Гаррос", выиграв первый сет и ведя 4:2 во втором
Белорусские стрелки завоевали бронзу этапа Кубка мира в Мюнхене
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Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали мая
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Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права - Лукашенко
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Лукашенко: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах
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"Личный выбор" и "Наша поддержка": оцените все преимущества депозитов Белинвестбанка!
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Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси - Макей
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18:31
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БМЗ с литовскими партнерами наметил пути увеличения товарооборота и логистических услуг
18:29
Экономика
В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса
18:22
Экономика
От кареты принцессы до самолета: в центре Гродно прошел парад колясок
18:18
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Совет Республики одобрил ратификацию соглашения о реадмиссии с Украиной
18:16
Общество
Союзные парламентарии считают одним из приоритетов развитие единого информпространства
18:12
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Экономика
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью корейских граждан в Венгрии
18:05
Президент
Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси - Макей
18:04
Общество
МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке
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В мире
Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах 1 июня
17:58
Общество
Водитель фуры с 3,8 промилле алкоголя в крови задержан под Барановичами
17:54
Происшествия
Китай видит хорошие перспективы военного сотрудничества с Беларусью
17:54
Общество
Румас: на пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли
17:43
Экономика
Беларусь предлагает связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой "Пояс и путь"
17:40
Экономика
Сенаторы одобрили поправки в законы о вспомогательных репродуктивных технологиях и о трансплантации
17:35
Общество
Масштабная реконструкция теплосетей началась в районе Казинца - Корженевского в Минске
17:34
Регионы
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br2,2 млрд
17:33
Экономика
Минсвязи выпустит марку из серии "Достижения белорусской медицины"
17:32
Общество
В Польше разбился самолет
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Лучшие фото БЕЛТА в мае
Культура
31.05.2019 | 17:23
Лучшие снимки корреспондентов БЕЛТА в феврале по адресу:
http://best-photo.belta.by/may2019
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Реконструкцию первой пионерской плавки металла проведут на БМЗ
Брестский мусороперерабатывающий завод построит цех по переработке биоотходов
"Ивацевичдрев" начал поставки мебели в Польшу и Монголию
Оршанское предприятие "Калина" освоило выпуск черного чая с добавлением лекарственных трав
Предприятие "Витебская лесопилка" увеличит объем производства на 15%
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Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую
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Главы правительств стран СНГ подписали в Ашхабаде пакет документов о сотрудничестве
Перспективы развития белорусско-американского межрегионального сотрудничества обсудили в МИД
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 25 октября в Москве
Экономика
Беларусь предлагает связать стратегию экономического развития СНГ с инициативой "Пояс и путь"
БМЗ с литовскими партнерами наметил пути увеличения товарооборота и логистических услуг
В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса
Происшествия
В Минске задержали распространителя особо опасных наркотиков и психотропов
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В Минском районе рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Общество
Регистрация на ЦТ завершается в Беларуси
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Анатолий Ничкасов
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Дом для бизнесменов, или Как готовят молодых предпринимателей в Минске
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Первый юбилей ЕАЭС: достижения и задачи на будущее
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Гаджет вместо игрушек: чем рискуют современные дети
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Дмитрий Чельцов
Беларусь имеет серьезные конкурентные преимущества для развития автоперевозок в Китай
Мнения
Григорий Василевич
Общественное самоуправление стоит активнее вовлекать в процесс принятия решений
Регионы
Обновленный спортивно-биатлонный комплекс открыли в Барановичском районе
От кареты принцессы до самолета: в центре Гродно прошел парад колясок
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12 февраля
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29 мая
Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Круглый стол
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Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко
10 апреля
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
Круглый стол
Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева
11 февраля
Современной школе – современные программы и учебники
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
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Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова
30 мая
Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск"
Пресс-конференция
Жанна Романович,
Ольга Верамей
22 мая
О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-конференция
Ольга Верамей
21 мая
Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8
Пресс-конференция
Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева
15 мая
Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Геннадий Болбатовский,
Эдуард Томильчик
14 мая
Организация летнего отдыха и оздоровления детей
Пресс-центр
Пресс-конференция
Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова
30 мая
Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск"
Круглый стол
Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская
29 мая
Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Пресс-конференция
Жанна Романович,
Ольга Верамей
22 мая
О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-конференция
Ольга Верамей
21 мая
Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8
Пресс-конференция
Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева
15 мая
Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
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Экономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
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Беларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
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