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Новости
16:26
Воронюк: нужно консолидироваться, чтобы сохранить надежный фундамент нашего родного дома
Общество
16:23
Студенты БНТУ победили на олимпиаде по менеджменту
Общество
16:18
Июнь в этом году ожидается нежарким - Белгидромет
Общество
16:16
Более 10 объектов соцсферы откроют в Гомельской области в этом году
Регионы
16:15
ЕБРР расширит в Беларуси кредитование малого и среднего бизнеса в нацвалюте
Экономика
16:11
Минобразования: родителям важно сохранить контакт со своим ребенком в подростковом возрасте
Общество
16:01
Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства
Общество
15:58
Проект Всемирного банка поддержит создание многопрофильного исследовательского центра на базе БГУ
Общество
15:45
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать киевский мост Метро
В мире
15:45
Белорусская федерация футбола начала акцию по поддержке юных игроков
Спорт
15:25
Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура
Спорт
15:23
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
Регионы
15:22
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Культура
15:15
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав
Общество
15:13
Гродненская беговая лига возобновит сезон в августе
Регионы
15:08
Детский сад на 65 мест открыли в Гомельском районе
Регионы
14:58
ДТП в Непале: 12 человек погибли, 21 пострадал
В мире
14:56
Житель Бобруйска обнаружил во дворе останки женщины
Происшествия
14:29
Эксперт: в политику желательно идти людям с опытом и солидным бэкграундом
Политика
14:18
Сеть школьных служб медиации расширяется в Беларуси
Общество
14:17
#ПРОСТОДЕТИ: в Минске художники поддержали акцию в День защиты детей
Общество
14:10
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Общество
13:41
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
Общество
13:36
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
Президент
13:16
Налоговые платежи резидентов ПВТ из Брестской области выросли в 1,6 раза
Регионы
13:16
Доллар и евро на торгах 1 июня подешевели, российский рубль подорожал
Экономика
13:11
ЕАБР первым из международных финорганизаций получил статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ
Экономика
13:04
Волонтеры БРСМ помогают благоустроить детские площадки в Гродненской области
Регионы
13:02
Убийцу жены священника в Озаричах приговорили к 24 годам колонии
Происшествия
13:02
Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"
Культура
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Культура
01 июня 2020, 15:22
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Новости рубрики Культура
Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"
"Беларусь 3" подготовил тематический эфир к Международному дню защиты детей
Работы юных художников на тему экологии представят в НХМ
ДОСЬЕ: К 75-летию со дня рождения Алексея Кузьмича
Художественную выставку ко Дню защиты детей открыли в Бресте
"Беларусь 3" готовит тематический эфир к юбилею Алексея Дударева
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Лукашенко: майданов в Беларуси не будет
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства
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Макей: интересы подрастающего поколения находятся в фокусе государственной политики
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора — в архивных фото БЕЛТА
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей
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ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС
Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"
Минздрав постоянно отслеживает потребности больниц в регионах и соблюдение рекомендаций по COVID-19 - Караник
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